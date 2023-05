Thermomix na kółkach? Cena nowego urządzenia powala

Firma Vorwerk jest szeroko rozpoznawalna jako producent kuchennego Thermomiksa, ale producent zajmuje się także innymi sprzętami. Właśnie miał u nas premierę kolejny z nich – Kobold VR7. Jest samobieżny robot sprzątający, za którego trzeba jendak zapłacić niemałe pieniądze.

Kobold VR7 – odkurzacz od twórców Thermomiksa

Odkurzacz Kobold VR7 różni się od wcześniejszych sprzętów do odkurzania firmy – jako pierwszy robi wszystko sam. Funkcjonuje jak wiele innych sprzętów na rynku, ale z tłumu wyróżnia się kształtem.

Przypomina on literę D, co ma podobno zapewniać lepsze dotarcie odkurzacza do narożników pokoju. Sam wykrywa również rodzaj podłoża, w tym wykładziny, dywany czy podłogi twarde i dopasowuje moc ssania i obroty szczotki do odpowiednich warunków. Opcja Eco pozwoli zaś oszczędzać na baterii – ta ma starczać na nawet 140 minut bez doładowania.

Kobold wyposażony jest w zaawansowane czujniki, takie jak LiDAR i sensor Time-of-Flight (ToF), które pozwalają na sprawne omijanie przeszkód. Oczywiście mapuje też pomieszczenia, co ułatwia maszynie kolejne sesje sprzątania. Wszystkie opcje dopasujemy też z poziomu aplikacji mobilnej, a podstawowe zmienimy przyciskami, czy za pomocą komend głosowych.

Odkurzacz Kobold VR7 i stacja dokująca RB7 – cena

Kompanem Kobolda jest stacja dokująca RB7. To tam odkurzacz składuje to, co zebrał z naszych podłóg. Nieczystości trafiają do specjalnie przygotowanego worka filtrującego, który ma redukować niemal wszystkie alergeny. Co ciekawe, do filtra robota można nawet włożyć dedykowaną kostkę zapachową.

Wygoda kosztuje jednak swoje. W dniu premiery 4 maja cena odkurzacza Kobold VR7 wraz ze stacją dokującą RB7 to niemałe 6645 zł.

