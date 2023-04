Biedronka konkuruje z Thermomixem. Zaskoczyła robotem w wyjątkowej cenie

Praktyczne roboty kuchenne od lat są na topie. Marzy o nich większość osób, które często zajmują się przyrządzaniem dań w kuchni. Topowym gadżetem ułatwiającym życie jest znany wszystkim Thermomix, jednak jego cena jest dość wysoka. Z tego powodu na rynku regularnie pojawiają się urządzenia inspirowane wspomnianym robotem. Polacy jako alternatywę wybierają np. Lidlomixa, czyli Monsieur Cuisine Smart, a teraz okazuje się, że mogą kupić również wielofunkcyjne urządzenie Perfect Mix 2 MFC2506 w Biedronce.

Czy Biedromix będzie konkurentem dla Thermimixa?

Robota kuchennego w stylu Thermimixa możemy zobaczyć na stronie sklepu Biedronka Home. Mowa o wielofunkcyjnym urządzeniu, które ułatwia codzienne gotowanie. Okazuje się, że to nowoczesny model ze wbudowanym Wi-Fi z możliwością aktualizacji bazy przepisów przez Internet. Funkcje obecne w Perfect Mix 2 MFC2506 z Biedronki są idealnym udogodnieniem skracającym czas przygotowywania prawie wszystkich dań.

Robot Perfect Mix 2 MFC2506 dostępny w Biedronce posiada m.in. 12-stopniową regulację prędkości, obroty wsteczne, regulację temperatury od 37 do 120°C i wytrzymały silnik. Jego moc grzania i miksowania to 1300 W. Użytkownicy do dyspozycji mają też kolorowy wyświetlacz dotykowy 5 cali, wbudowaną wagę kuchenną do 5 kg, 90-minutowy timer i panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD.

Robot kuchenny z Biedronki w promocji

Biedronka wprowadziła do oferty konkurenta Thermimixa tuż przed Wielkanocą. Jeszcze przed świętami – a dokładniej do 9 kwietnia mamy szansę kupić go online w wyjątkowej cenie. Normalnie za wielofunkcyjne urządzenie Perfect Mix 2 MFC2506 marki Eldom trzeba zapłacić 1999 zł, teraz z kodem rabatowym „MIX400”. Cena wynosi 1599 zł, co oznacza, że zaoszczędzimy 400 zł. Istnieje możliwość zamówienia go do paczkomatu oraz bezpośrednio do domu. Przesyłka powinna do nas dotrzeć najpóźniej po 3 dniach.

Warto zauważyć, że podobna oferta promocyjna czeka na nas w Lidlu. Sieć przeceniła swojego konkurenta Thermimixa, czyli robota Lidlomix Monsieur Cuisine Smart. Decydując się na zakup, między 3 a 8 kwietnia zaoszczędzimy na jego zakupie 180 zł. Okazuje się, że zamiast wydawać 1899 zł, zapłacimy 1799 zł.

Skorzystanie ze wspomnianych robotów dostępnych w Lidlu czy Biedronce, to spora szansa na oszczędność dla wielu Polaków. Nowoczesny Thermomix produkowany przez niemiecką firmę Vorwerk kosztuje o wiele więcej. W lutym 2023 roku na najtańszy zestaw Thermomix TM6, który pozwala na kompletne gotowanie, trzeba było wydać aż 5745 zł. Różnica jest spora.

