Te sprzęty przydadzą się podczas wielkanocnych przygotowań. Teraz są w promocji

Zbliżające się święta wielkanocne mogą być świetną okazją do tego, by zaopatrzyć się w przydatne sprzęty typu AGD lub RTV. Wiele sklepów już od jakiegoś czasu proponuje klientom produkty tego typu w okazyjnych cenach. Aktualnie na rabaty można liczyć m.in. w sieci Media Markt, RTV EURO AGD, Media Expert, Neopunkt czy Max Elektro. Do akcji dołączyła się również Biedronka – dyskont proponuje urządzenia AGD w swoim sklepie online. Postanowiliśmy przyjrzeć się najciekawszym propozycjom.

Promocje wielkanocne na sprzęty typu RTV/AGD

W ramach promocji wielkanocnych w Biedronce zaoszczędzimy m.in. na frytkownicy beztłuszczowej Eldom Perfect Fry MFC1000. Jej cena regularna to 449 zł, zaś do 9 kwietnia zapłacimy 399 zł. Przecenionym hitem jest też urządzenie wielofunkcyjne Eldom Perfect Mix 2 MFC2506 z Wi-Fi – wystarczy wykorzystać kod rabatowy dostępny na stronie, by, zamiast 1999 zł zapłacić 1599 zł. Warto wspomnieć, że tylko do piątku każdy, kto zrobi zakupy w Biedronce online za minimum 200 zł, otrzyma dodatkowe 20 zł rabatu.

Jeśli mowa o promocjach w innych sklepach, to godna uwagi na pewno jest oferta RTV EURO AGD. Sieć życzy wesołych świąt wraz z takimi markami jak Raven, Vesta czy Hillmann. Na stronie internetowej przygotowano specjalną listę urządzeń, które mogą się przydać podczas wielkanocnych przygotowań. Taniej kupimy sprzęty pomagające w gotowaniu, pieczeniu i sprzątaniu. Przykładowo do 12 kwietnia za szczotkę do parkietów Raven EO008 zapłacimy 349 zł, zamiast 449 zł, do 30 marca za robot kuchenny Raven ERW003 z miską i pokrywką – 599 zł, zamiast 749 zł, a do 31 marca za mikser Raven EMM001X – 199,99 zł, zamiast 249 zł. Podobnych okazji jest o wiele więcej.

Wielka Moc promocji na urządzenia w innych sklepach

W ramach świąteczno-wiosennych promocji taniej kupimy m.in. pralkę Indesit MTWSA 61051 W PL (rabat wynosi 200 zł) – w sklepie Max Elektro. Z kolei w propozycjach Media Markt uwagę zwraca pralko-suszarka WHIRLPOOL FFWDB 964369 SV EE –kosztuje o 150 zł mniej. Rabat w wysokości 60 zł dotyczy tam np. zmywarki BOSCH SMV4HTX24E, a 49 zł mniej wydamy na mikser z misą BOSCH MFQ36465 450.

Jeśli te okazje to dla was za mało możecie sprawdzić, co oferuje Media Expert. Zaoszczędzimy tam m.in. na ekspresie do kawy Bosch Tassimo Suny TAS 3203 – kosztuje 199 zł zamiast 299 zł i na odkurzaczu Miele Triflex HX1 – cena wynosi 1899 zł zamiast 2359 zł. Podobne promocje znajdziecie we wspomnianym już wcześniej sklepie Neopunkt – zaoszczędzimy na pralkach, lodówkach, jak i mniejszych urządzeniach typu blendery czy miksery.

Szukając ciekawych promocji wielkanocnych, warto zwracać uwagę nie tylko na rabaty oferowane przez sklepy branżowe, ale również te proponowane przez dyskonty. W okresie świątecznym drobne urządzenia w niskich cenach pojawiają się m.in. w Lidlu, Carrefourze, sieci E. Leclerc czy Kaufland. Macie już swoich faworytów?

