Segregujesz śmieci? Uważaj na styropian – tu najczęściej popełniamy błąd

Segregacja śmieci to kluczowy element ochrony środowiska, jednak wiele osób wciąż ma problem z odpowiednim utylizowaniem styropianu. Ten popularny materiał wykorzystywany jest zarówno w opakowaniach spożywczych, jak i w budownictwie, jednak sposób jego segregacji zależy od stopnia zabrudzenia oraz rodzaju. Gdzie wyrzucić styropian, by nie przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska?

Styropian – czy zawsze trafia do plastiku?

Styropian to tworzywo sztuczne, jednak nie każdy jego rodzaj nadaje się do recyklingu. Podstawowa zasada segregacji zależy od stopnia czystości styropianu:

Czysty styropian opakowaniowy (np. wypełnienia ze sprzętów AGD i RTV, tacki do transportu żywności) można wyrzucać do żółtego pojemnika na plastik i metale.

Zabrudzony styropian (np. tacki po jedzeniu, kubki po napojach) należy wrzucać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane – resztki tłuszczu czy jedzenia uniemożliwiają jego recykling.

Styropian budowlany – gdzie powinien trafić?

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku styropianu budowlanego. Nie można go wyrzucać do standardowych pojemników na odpady komunalne. Co z nim zrobić?

Małe ilości można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) , jednak przed wizytą warto upewnić się, czy dany punkt przyjmuje taki rodzaj odpadów.

Większe ilości wymagają skorzystania z usług specjalistycznych firm zajmujących się odbiorem odpadów budowlanych – może to jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Dlaczego prawidłowa segregacja styropianu jest tak ważna?

Styropian, który trafi do niewłaściwego pojemnika, może zostać zmarnowany i nie podlegać recyklingowi, a jego rozkład w środowisku trwa setki lat. Świadoma segregacja pomaga ograniczyć ilość odpadów na wysypiskach i wspiera ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych.

Podstawowa zasada? Czysty styropian wrzucamy do plastiku, zabrudzony do odpadów zmieszanych, a budowlany do PSZOK-u lub przekazujemy specjalistycznym firmom.

Każdy z nas ma wpływ na ochronę środowiska – wystarczy, że zaczniemy od prawidłowej segregacji odpadów!

