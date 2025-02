Gdzie wyrzucać kartony po soku? Wiele osób nie zna tej zasady

Segregacja śmieci to obowiązek, który może uchronić nas przed karami finansowymi. Choć większość odpadów trafia do odpowiednich pojemników, wciąż wiele osób ma problem z prawidłową segregacją kartonów po napojach. Gdzie powinny lądować opakowania po sokach i mleku? Wbrew pozorom, nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

Podstawowe zasady segregacji śmieci

W Polsce odpady są dzielone na pięć głównych kategorii:

Niebieski pojemnik – papier i tektura,

Zielony pojemnik – szkło,

Brązowy pojemnik – odpady biodegradowalne,

Żółty pojemnik – plastik, tworzywa sztuczne i metale,

Czarny lub szary pojemnik – odpady zmieszane.

Do ostatniej kategorii trafiają odpady, których nie można poddać recyklingowi i które nie należą do żadnej z powyższych grup. W specjalnych punktach zbiórki należy natomiast oddawać elektrośmieci, baterie czy stare meble.

Kartony po napojach – dlaczego nie do papieru?

Choć nazwa sugeruje, że opakowania po sokach i mleku to po prostu karton, nie powinny one trafiać do pojemnika na papier. Powodem jest ich wielowarstwowa struktura. Tego typu opakowania, znane jako Tetra Pak, składają się z kilku materiałów:

papieru,

polietylenu (warstwy foliowej),

cienkiej warstwy aluminium.

Wyrzucenie ich do kontenera na papier uniemożliwia skuteczny recykling, ponieważ wymagałoby oddzielenia różnych warstw. Z tego powodu kartony po napojach należy wrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na plastik i metale.

Najczęstsze błędy przy wyrzucaniu kartonów po sokach

Wiele osób błędnie umieszcza kartony po napojach w pojemniku na papier, nie zdając sobie sprawy, że zawierają one plastik i aluminium. Równie częstym błędem jest wrzucanie ich do kosza na odpady zmieszane, przez co nie mogą zostać poddane recyklingowi.

Dlaczego prawidłowa segregacja jest tak ważna?

Niewłaściwe sortowanie odpadów może prowadzić do konieczności ich spalania lub składowania na wysypiskach, co obciąża środowisko. Poza aspektami ekologicznymi, segregacja śmieci to także wymóg prawny – nieprzestrzeganie zasad może skutkować podwyższonymi opłatami za wywóz odpadów.

Z tego względu warto znać podstawowe zasady segregacji i stosować się do nich na co dzień. Kartony po sokach i mleku powinny zawsze trafiać do pojemnika na plastik i metale – nigdy do kontenera na papier.

