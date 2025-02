Buty do kosza? Uważaj, bo możesz dostać mandat!

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 30 maja 2018 roku kraje członkowskie zobowiązane są do wdrożenia systemu selektywnej zbiórki tekstyliów. W Polsce nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2025 roku. Odpowiedzialność za ich realizację spoczywa na gminach, które w ramach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mają zapewnić mieszkańcom możliwość prawidłowej utylizacji odzieży i obuwia.

Gdzie wyrzucać buty i tekstylia?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska każda gmina musi ustanowić co najmniej jeden PSZOK, w którym mieszkańcy będą mogli oddawać zużyte tekstylia. Nowe przepisy nie nakładają obowiązku wprowadzenia dodatkowych pojemników na odpady na osiedlach czy w domach. W praktyce oznacza to, że każdy, kto chce pozbyć się odzieży, butów, firan, ręczników czy torebek, musi dostarczyć je do wyznaczonego punktu zbiórki.

Selektywna zbiórka odpadów obejmuje szeroką gamę produktów tekstylnych i galanterii skórzanej. Do PSZOK można oddać m.in. zużytą odzież, obuwie, pościel, firany, ręczniki, koce, zasłony, portfele, paski, plecaki, pluszowe zabawki, a nawet dywany.

Kary za niewłaściwą segregację

Do tej pory tekstylia trafiały głównie do czarnych pojemników na odpady zmieszane lub były przekazywane organizacjom charytatywnym i firmom zajmującym się recyklingiem odzieży. Teraz każdy, kto wyrzuci ubrania czy buty do zwykłego śmietnika, może zostać ukarany. Kara może przyjąć formę grzywny, a jej wysokość będzie zależna od przepisów przyjętych przez gminę.

Według Joanny Kądziołki, prezeski Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, przez lata brakowało odpowiednich regulacji zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Wprowadzenie nowych zasad ma na celu ograniczenie odpadów tekstylnych i zwiększenie poziomu recyklingu.

Nowe przepisy dotyczące segregacji tekstyliów i obuwia to krok w stronę bardziej ekologicznego zarządzania odpadami. Mieszkańcy muszą pamiętać, że buty, ubrania i inne tekstylia powinny trafiać do wyznaczonych punktów zbiórki, a nie do zwykłych pojemników na śmieci. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Czytaj też:

Segregujesz śmieci? Ten błąd może kosztować cię sporo pieniędzyCzytaj też:

Najczęstszy błąd w segregacji odpadów. Sprawdź, czy go nie popełniasz