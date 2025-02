Glapiński przekazał fatalne wieści dla kredytobiorców. „Nie ma żadnych przesłanek..."

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium po raz 15. z rzędu postanowiło utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. O wczorajszej decyzji mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński.

– Decyzja podyktowana jest tym, że inflacja pozostaje stale wysoka. Choć wynika to z oddziaływania czynników niezależnych od NBP, to musimy prowadzić politykę pieniężną tak, by nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie – powiedział na wstępie konferencji szef banku centralnego.

Glapiński: W pierwszym kwartale inflacja wzrośnie

Glapiński przypomniał, że inflacja od kilku miesięcy utrzymuje się na poziomie 5 proc., czyli dwukrotnie powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Szef NBP powołał się na prognozy, z których wynika, że również w tym roku inflacja będzie przekraczać cel inflacyjny.

– Według aktualnych prognoz w pierwszym kwartale inflacja wzrośnie, wzrośnie wskutek wyższej rocznej dynamiki cen żywności oraz podwyżki taryf w dystrybucji gazu – przekazał prezes NBP.

– W drugim kwartale, w kierunku niższej inflacji będzie działał efekt statystyczny bazy po ubiegłorocznej podwyżce podatku VAT. Mimo to inflacja pozostanie podobna jak w pierwszym kwartale, bo nastąpi podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe. W rezultacie w pierwszej połowie roku inflacja – według aktualnych prognoz – ma być zbliżona do 5 proc. – dodał.

Glapiński o obniżce stóp procentowych

W dalszej części konferencji Glapiński podkreślił, że w związku z prognozami dotyczącymi inflacji, „nie ma obecnie żadnych przesłanek do zmiany stóp procentowych". Prezes NBP przyznał, że wysokie stopy procentowe są bolesne dla niektórych sektorów gospodarki i dla kredytobiorców, ale – jak podkreślił – z punktu widzenia trendów inflacyjnych, nie ma żadnych powodów, żeby stopy procentowe obniżać. Szef banku centralnego poinformował, że dalsze decyzje RPP w kwestii stóp procentowych będą uzależnione od napływających danych.

