NBP zarabia miliardy na złocie. Sukces strategii rezerw

Rok 2024 był wyjątkowy dla rynku złota, które zyskało na wartości aż 32%. To imponujący wynik, zwłaszcza że złoto, uznawane za jedno z najbezpieczniejszych aktywów, nie generuje dywidend ani odsetek. Polska, dzięki strategii Narodowego Banku Polskiego (NBP), osiągnęła w tym czasie znaczne zyski. Według szacunków firmy Tavex, zyski NBP z zakupów złota w 2024 roku wyniosły około 2,35 miliarda złotych. Natomiast łączny wynik z inwestycji w złoto za kadencji obecnego prezesa Adama Glapińskiego to aż 37,5 miliarda złotych.

Złote rezerwy NBP w liczbach

Strategia powiększania rezerw złota przez NBP nie jest nowa. W 2018 roku bank podjął decyzję o zakupie ponad 100 ton tego kruszcu, co zwiększyło rezerwy Polski z 103 do 228 ton. Zakupy wznowiono w 2023 roku, a do końca 2024 roku rezerwy wzrosły do rekordowych 448 ton.

Według danych Światowej Rady Złota za III kwartał 2024 roku, Polska plasowała się na 12. miejscu w globalnym rankingu rezerw złota, tuż za Tajwanem i Turcją. Po ostatnich zakupach z IV kwartału, Polska mogła awansować na 11. miejsce. Co istotne, jedynie 104,9 tony złota znajduje się fizycznie w Polsce. Reszta przechowywana jest w skarbcach Banku Anglii oraz nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej.

Znaczenie złota w aktywach NBP

Złoto systematycznie zwiększa swój udział w aktywach rezerwowych NBP. Przed 2019 rokiem wynosił on 3–5%, a obecnie wzrósł do 16,86%. Prezes Adam Glapiński zapowiada dalsze zakupy, dążąc do zwiększenia udziału złota w rezerwach do 20%.

Na podstawie danych firmy Tavex, zmiana wyceny całego złota posiadanego przez NBP od 1998 roku przyniosła bankowi centralnemu zysk przekraczający 70 miliardów złotych. To dowód na to, że długoterminowa inwestycja w złoto była decyzją strategiczną, która nie tylko zabezpieczyła rezerwy Polski, ale również znacznie je pomnożyła.

Złoto – ochrona przed inflacją

Jak piszą analitycy Tavex, Złoto nie tylko zabezpiecza siłę nabywczą kapitału, ale w określonych warunkach makroekonomicznych może ją również zwiększać. Przykładem jest rok 2024, kiedy cena złota wzrosła o 32%, przewyższając inflację CPI, która w Polsce wyniosła 4,8%. Tego typu wyniki pokazują, że złoto może być efektywnym narzędziem ochrony wartości majątku w długim okresie.

Decyzje Narodowego Banku Polskiego dotyczące zwiększania rezerw złota okazują się strategicznym sukcesem. Rekordowe wyniki finansowe i wzrost pozycji Polski w światowych rankingach rezerw pokazują, że inwestycja w złoto nie tylko zabezpiecza krajowe rezerwy, ale również przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.

