Inwestycja Roberta Lewandowskiego nabiera rozpędu. Jest pozwolenie na budowę

Budowa Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich rozpocznie się od realizacji pierwszego etapu, czyli pierwszego budynku dzielnicy „Paryż”, w ramach którego powstanie 285 lokali mieszkalnych rozmieszczonych na 6 piętrach.

– Cały dystrykt będzie charakteryzować się harmonijną zabudową w stylu paryskim oraz „zielonym kanionem” – przestrzenią rekreacyjną wypełnioną roślinnością, inspirowaną atmosferą francuskich bulwarów, przywołującą klimat Champs-Élysées – informuje deweloper.

Inwestycja Roberta Lewandowskiego. Kiedy zakończenie prac?

Zakończenie budowy pierwszego etapu przewidziane jest na ostatni kwartał 2026 roku. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Lesznowola, w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego.

– Cieszymy się, że dzięki prawomocnemu pozwoleniu na budowę możemy rozpocząć realizację pierwszego etapu – to przełomowy moment i dowód na to, że projekt zmierza w kierunku pomyślnej realizacji. Wiele lat marzyłem o stworzeniu miejsca, gdzie sport, edukacja i wartości olimpijskie są integralną częścią życia. Dzieci i młodzież z całej gminy Lesznowola, będą mogły kształtować tam swoje pasje – w bezpiecznej przestrzeni, która rozwinie je fizycznie i mentalnie. Proponowane przez nas Centrum Sportu to unikat na skalę kraju, a pod kątem liczby kortów tenisowych i do padla, jedno z największych w Europie – mówi Paweł Malinowski, Prezes Grupy PROFBUD.

Projekt budzi zainteresowanie za sprawą misji uhonorowania polskich mistrzów poprzez stworzenie wyjątkowego miejsca do życia, w którym – jak podkreśla deweloper – „wartości olimpijskie przenikają każdy aspekt codzienności".

– To właśnie tutaj miałaby powstać Aleja Mistrzów Sportu, z odbitymi w mosiądzu dłońmi polskich olimpijczyków, która celebruje triumfy polskich sportowców. Dodatkowo, w koncepcji projektu, kluczowym punktem miasta jest symboliczna „mila olimpijska” – trasa o długości niemal dwóch kilometrów, oplatająca inwestycję jak wstęga. Traktowana nie tylko jako ścieżka biegowa czy miejsce rekreacji, ale również edukacyjna podróż przez historię olimpijskich historii – podkreśla PROFBUD.

Deweloper wskazuje, że sama inwestycja i towarzysząca jej rozbudowa lokalnej infrastruktury miałaby być odpowiedzią na wyzwania społeczności gminy Lesznowola. Jednym z nich jest zniwelowanie dotychczasowych uciążliwości komunikacyjnych. W planach jest budowa i rozbudowa układu drogowego, który znacznie wykracza poza zakres samej inwestycji. Deweloper chce połączyć Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich z trasą S7, co ma zapewnić lepszy dostęp do układu dróg ekspresowych. Planuje też dodatkowe udogodnienia dotyczące transportu publicznego. Chodzi o "wprowadzenie sprawnej i wygodnej komunikacji autobusowej – wyjątkowej na skalę Polski, bo autonomicznej, która połączyłaby inwestycję ze stacją kolejową PKP Warszawa Jeziorki". Planowane jest też wdrożenie programu carsharingu.

Ogłoszenie idei Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich odbyło się 7 października ubiegłego roku. Pojawił się tam partner biznesowy inwestycji Robert Lewandowski, a także wielu innych znakomitych sportowców, jak m.in. Otylia Jędrzejczak, Bartosz Zmarzlik, Tomasz Majewski, czy Paweł Nastula. W trakcie wydarzenia, oprócz zaprezentowania idei Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich, ważnym punktem było symboliczne wręczenie kluczy dla złotej i srebrnych medalistek z Paryża – Aleksandry Mirosław, Julii Szeremety, Klaudii Zwolińskiej, a także Darii Pikulik.

