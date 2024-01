Przygotujcie się na start nowej aplikacji Biedronki. Stara wersja zostanie lada chwila wyłączona

Najważniejsza informacja dla klientów Biedronki jest taka, że w dniu premiery nowej aplikacji, czyli już 29 stycznia, aktualna wersja zostanie wyłączona z użytku. Przygotujcie się więc na nieuniknioną zmianę oprogramowania w waszych smartfonach i kilka nowych funkcji, dzięki którym zakupy w sklepach popularnej sieci dyskontów mają być teraz jeszcze wygodniejsze. Tak przynajmniej obiecuje Jeronimo Martins Polska, czyli firma, która jest właścicielem wszystkich sklepów Biedronka w całej Polsce.

Nowa aplikacja Biedronki. Co nowego?

Zacznijmy od tego, że najważniejsze, z perspektywy klientów, funkcje z aktualnej/starej wersji aplikacji zostaną przeniesione do tej nowej. Te funkcje to: Shakeomat, oferty Tylko dla Ciebie i Wybrane dla Ciebie (z gazetki), a także skaner cen, historia transakcji i lista sklepów znajdujących się w okolicy (na podstawie geolokalizacji). Pod tym względem nic się nie zmieni.

Jedną z najciekawszych nowych funkcji będzie Lista zakupów, czyli specjalna sekcja w aplikacji, dzięki której klienci będą mogli zrezygnować z przygotowywania listy na zwykłej kartce papieru. Od teraz wykaz produktów do kupienia będzie można przechowywać w smartfonie.

Aplikacja ma działać teraz znacznie szybciej, ponieważ programiści poprawili jej wydajność. Biedronka w oficjalnym komunikacie zapewnia, że nowa wersja załaduje się w zaledwie kilka sekund. Szybciej, a przez to bardziej komfortowo, będzie można także dodawać produkty do koszyka. Równie szybko klienci zeskanują teraz przy kasie swoją kartę Moja Biedronka. Pojawi się też możliwość włączenia trybu ciemnego aplikacji, co zostało przygotowane z myślą o tych osobach, które preferują takie właśnie ustawienie obrazu wyświetlanego na smartfonie.

Pamiętajcie, by pobrać nową wersję aplikacji

W najbliższy poniedziałek, 29 stycznia, nowa aplikacja Biedronki będzie dostępna do pobrania z wirtualnych sklepików z aplikacjam – Google Play (Android), App Store (iPhone), AppGallery (Huawei). W momencie pobrania nowej wersji na stałe zastąpi ona tę, z której korzystacie obecnie.

Szykuje się masowe oblężenie wyżej wymienionych platform oprogramowaniem na smartfony, ponieważ z oficjalnych danych wynika, że aplikacja Biedronki ma w Polsce już 10,5 mln użytkowników, a każdego dnia podczas zakupów korzysta z niej ponad 2 mln klientów.

