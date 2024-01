Promocje Biedronki na początek weekendu. Cukier za 3,39 zł, kawa za darmo

Planujecie zrobić zakupy przed weekendem lub w sobotę? Warto odwiedzić popularne dyskonty. Z najnowszej gazetki promocyjnej Biedronki wynika, że znów zaoszczędzimy na wielu przydatnych artykułach. Przeceniono m.in. cukier, masło, mleko, a kawa będzie rozdawana w ramach 1 + 1 gratis. Trzeba wziąć pod uwagę konkretne terminy i limity. Zdradzamy szczegóły.

Promocje Biedronki przed weekendem. Te produkty są tańsze

Jednym z największych hitów Biedronki końca tego tygodnia jest cukier. Tylko do 20 stycznia sprzedawany jest taniej o 32 proc. Akcja dotyczy produktów aż czterech marek tj. Sweet Family, Królewski, Polski Cukier oraz Diamant. Każdy z nich otrzymamy za jedne 3,39 zł, zamiast za 4,99 zł. Sieć podkreśla jednak, że nie jest to najniższa cena proponowana w ciągu ostatnich 30 dni – bywało, że klienci płacili za opakowanie tylko 2,50 zł.

Trzeba wziąć pod uwagę haczyk. 3,39 zł za cukier zapłacimy pod warunkiem zakupy 5 opakowań jednocześnie. Oznacza to, że musimy wydać jednorazowo 16,95 zł, jednak gdybyśmy kupowali tę samą ilość w inny dzień, wydalibyśmy aż 24,95 zł. Akcja skierowana jest wyłącznie dla posiadaczy karty Moja Biedronka, a limit dzienny to 10 opakowań.

Jeśli boicie się o nadmiarowy zapas cukru, warto pamiętać, że ten może leżeć na półce bardzo długo. Da się go wykorzystać m.in. do świątecznych wypieków czy deserów.

Hitem Biedronki jest też piwo w puszcze w promocyjnej cenie 2,29 zł. Dotyczy to takich marek jak Hopfe, Kustosz, Carlsberg, Łomża i Kasztelan. Do 20 stycznia, wybierając 12 puszek, za jedną zapłacimy podaną niższą cenę. Ponadto opłaca się sięgnąć po mleko za 1,65 zł w ramach 6+6 gratis lub masło w cenie 3,45 zł przy zakupie trzech sztuk.

Produkty Biedronki za darmo. To otrzymasz w weekend

Tylko w nadchodzący weekend w Biedronce tj. w sobotę 20 stycznia otrzymamy kawę za darmo. Wszystko w ramach akcji 1 +1 gratis na produkt rozpuszczalny Tchibo Eduscho Family w słoiku 200 g. Wystarczy okazać przy kasie kartę Moja Biedronka i pamiętać o limicie dziennym, czyli dwa opakowania na kartę.

To nie koniec darmowych artykułów, bowiem tylko w piątek 19 stycznia zaoszczędzimy na kosmetykach do pielęgnacji twarzy od Garnier, Eveline, Tołpa czy Nivea. Tu również obowiązuje akcja 1 +1 gratis, a artykuły można mieszać dowolnie. Gratis odbierzemy również produkty marek Cif i Domestos, soki Vital Fresh, wędliny Kraina Wędlin, wody Cisowianka, piwa Garage, Warka, Dębowe i Żubr, a także słodycze marki Bonitki. Większość tego typu ofert obowiązuje do soboty 20 stycznia.

Czytaj też:

Spotify za darmo w bonusie od Żabki. Tak otrzymasz dostęp na 3 miesiąceCzytaj też:

Gdzie najtańszy koszyk zakupowy? Ani w Lidlu, ani w Biedronce