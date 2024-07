Amerykański gigant buduje fabrykę w Niemczech. Są kontrowersje

Intel otrzymał zielone światło na rozpoczęcie budowy nowej fabryki w Magdeburgu. Przedsięwzięcie warte 30 milionów euro ma na celu produkcję zaawansowanych chipów komputerowych.

Intel buduje fabrykę w Magdeburgu

Portal bild.de informuje, że zatwierdzono już pierwsze prace budowlane, obejmujące wykopy pod fundamenty. Mimo że projekt wciąż czeka na pełne zatwierdzenie przez Unię Europejską, wcześniejsze prace mogą ruszyć dzięki tej decyzji. Intel uzyskał już 10 miliardów euro dotacji na ten cel.

Planowana inwestycja wywołała 13 formalnych sprzeciwów, w tym petycję podpisaną przez 2235 osób. Organizacje takie jak Naturschutzbund NABU i Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) oraz mieszkańcy gminy Burgstall wyrazili obawy dotyczące zaopatrzenia w wodę, ochrony gleby i zagrożenia dla lokalnej fauny. Intel zamierza usunąć około 1,8 miliona ton ziemi, co odpowiada 80 tysiącom ciężarówek.

Intel zapewnia, że poważnie traktuje te obawy. Rzecznik firmy zaznaczył, że w przypadku braku ostatecznej zgody, firma zobowiąże się do przywrócenia terenu do pierwotnego stanu, co może oznaczać zasypanie wykopów i rezygnację z projektu.

Fabryka Intela w Magdeburgu ma produkować chipy o wielkości zaledwie 1,5 nanometra. Dla porównania, jeden centymetr to dziesięć milionów nanometrów.

Władze nałożyły na Intela szereg wymogów dotyczących ochrony gleby, przyrody, przepisów odpadowych oraz budowlanych. Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnych chipów, porównywalnych z tymi produkowanymi w irlandzkiej fabryce Intela.

Plany Intela wobec Polski

Intel planuje także budowę fabryki montażu i testowania półprzewodników w Polsce, w pobliżu Wrocławia. Wartość tej inwestycji to 4,6 miliarda dolarów. Fabryka ma zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zdolności montażowe i testowe w Europie. Przewiduje się, że działalność rozpocznie się do 2027 roku, tworząc 2000 nowych miejsc pracy. Fabryka w Polsce będzie współpracować z fabryką w Magdeburgu.

W polskim zakładzie wafle krzemowe będą cięte na pojedyncze układy scalone, które następnie będą poddawane testom oceniającym ich wydajność i jakość. Po pomyślnym przejściu testów, układy te zostaną przetworzone do finalnych produktów i wysyłane do klientów. Procesory wyprodukowane w Polsce trafią do sklepów.

