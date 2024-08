Roboty to przyszłość logistyki. Są nawet 100 razy szybsze od ludzi

Globalny rynek automatyzacji logistyki ma do 2028 roku wzrosnąć o ponad 50%, zgodnie z przewidywaniami analityków Markets and Markets. Główne czynniki wpływające na ten trend to rosnące koszty pracy, dążenie firm do optymalizacji zarządzania towarem oraz cele ekologiczne. Już teraz inteligentne, autonomiczne wózki przejmują zadania związane z rozładunkiem towaru, a inwentaryzację magazynów wykonują roboty, które są wielokrotnie szybsze od człowieka.

Rosnąca rola robotyzacji w logistyce

Jak zauważa Sławomir Rodak, dyrektor komercyjny ID Logistics Polska, robotyzacja staje się nieodzownym elementem nowoczesnej logistyki. Wzrost kosztów pracowniczych oraz potrzeba większej elastyczności powodują, że automatyzacja procesów zyskuje na popularności. W 2021 roku firma ID Logistics rozpoczęła intensywne inwestycje w rozwiązania robotyczne, a w 2023 roku wdrożyła około 500 robotów w swoich centrach dystrybucji, w tym także w Polsce.

ID Logistics rozwija swoje możliwości, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak roboty ACR do obsługi zamówień czy autonomiczne wózki do rozładunku palet. Polska, mimo że rozwija się wolniej niż rynki Europy Zachodniej, staje się coraz bardziej otwarta na tego typu technologie. Wyższe wolumeny w logistyce kontraktowej w krajach zachodnich dają większe możliwości inwestycyjne, co w Polsce zaczyna być coraz bardziej widoczne.

Przyszłość automatyzacji w logistyce

Rynek automatyzacji logistyki rozwija się dynamicznie. Wartość tego rynku ma wzrosnąć z 32,7 mld dolarów w 2023 roku do 51,2 mld dolarów w 2028 roku. Oprócz autonomicznych pojazdów, coraz większą rolę odgrywają także innowacje w IT oraz HR, które są wdrażane na każdym poziomie organizacji. Przykładem jest robot ASTRID, który dzięki sztucznej inteligencji potrafi inwentaryzować palety z niespotykaną dotąd szybkością – 5 tysięcy palet na godzinę.

Automatyzacja w logistyce nie tylko przyspiesza procesy i zwiększa efektywność, ale również przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Innowacje technologiczne, takie jak optymalizacja zużycia energii czy redukcja emisji CO2, mają kluczowe znaczenie w kontekście globalnych polityk proekologicznych. Pomimo początkowych wyższych kosztów, inwestycje w automatykę są niezbędne dla długoterminowego rozwoju branży i pozytywnego wpływu na środowisko.

