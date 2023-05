W powietrzu nie mają sobie równych, 10 proc. floty USA już w Polsce. Amerykanie dają jasny sygnał

Komunikat ministra wskazuje jedynie, że amerykańscy piloci będą współdziałać z polskimi kolegami (latającymi przede wszystkim na F-16C/D Jastrząb) i stanowią wsparcie na wschodniej flance Sojuszu. Dzięki aplikacjom pozwalającym na śledzenie ruchu lotniczego oraz lokalnym miłośnikom lotnictwa, którzy spędzają czas w pobliżu lotnisk wojskowych, wiadomo, że Raptory przyleciały do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu 8 kwietnia.

Jak wskazuje Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, wszystkie należą do 94. Eskadry Myśliwskiej, która na co dzień stacjonuje w bazie lotniczej Langley – jest to jedna z kluczowych instalacji amerykańskiego lotnictwa wojskowego na wschodnim wybrzeżu i odpowiada m.in. za ochronę przestrzeni powietrznej w rejonie Waszyngtonu.

Łącznie do Polski przyleciało czternaście egzemplarzy, które wypełniły miejsce po wielozadaniowych Boeing F-15E Strike Eagle, które z Łasku wróciły do macierzystej bazy Lakenheath w Wielkiej Brytanii.

Co należy podkreślić, F-22A Raptor przybyły do Wielkopolski bez międzylądowania, prosto z Langley – było to możliwe dzięki samolotom tankowania powietrznego, które uzupełniały paliwo w czasie przelotu.

Jest to druga, dotychczas, tura operacyjna F-22A Raptor w Polsce. Poprzednia miała miejsce w trzecim kwartale 2022 roku, kiedy eskadra stacjonowała w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Zmiana lokalizacji może mieć wzgląd na czynniki operacyjne bądź techniczne – nie można bowiem wykluczyć, że baza w Łasku będzie musiała przejść nieokreślone prace budowlano-remontowe związane z planowanym ulokowaniem tam jednostki Sił Powietrznych wyposażonej w Lockheed Martin F-35A Lightning II zakupionych przez Polskę.

Obecność amerykańskich dominatorów nad Wisłą ma wymiar militarno-polityczny.