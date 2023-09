MON uszczelnia polskie niebo. Gigantyczne inwestycje w obronę przeciwlotniczą

Kluczowym wydarzeniem był 5 września, kiedy podczas pierwszego dnia XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, minister obrony Mariusz Błaszczak oraz Agencja Uzbrojenia podpisali międzyrządowe umowy z administracją Stanów Zjednoczonych w sprawie zakupu sprzętu w ramach II fazy programu Wisła. Łącznie mają one wartość 9,3 mld USD netto, co powoduje, że jest to jeden z największych kontraktów eksportowych zawartych w ostatnich latach ze Stanami Zjednoczonymi.

Ponownie Polska będzie przecierać szlaki, gdyż będzie pierwszym eksportowym użytkownikiem na najnowsze produkty amerykańskiego przemysłu obronnego.

Pierwsza z umów dotyczy zakupu i dostawy dwunastu wielofunkcyjnych stacji radiolokacyjnych GhostEye LTAMDS, które dostarczy korporacja RTX (dawniej Raytheon). Zgodnie z harmonogramem, mają one trafić do Polski w latach 2026-29. Dzięki temu, że Polska jest pierwszym eksportowym klientem na te radary udało się wynegocjować atrakcyjny pakiet offsetowy, który obejmuje dostawę części komponentów. Nowe stacje będą stanowić nową jakość dla systemu Patriot PAC-3+, gdyż w przeciwieństwie do dotychczas eksploatowanych (także w Polsce) będą umożliwiać obserwację przestrzeni powietrznej w promieniu 360°.

To, w połączeniu z zaawansowanym podsystemem dowodzenia i kierowania walką IBCS, spowoduje, że jednostki obrony przeciwlotniczej uzbrojone w zestawy Patriot PAC-3+ w nowej konfiguracji będą dysponować pełną świadomością sytuacyjną.