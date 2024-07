Będziemy produkować własne czołgi. „Polska myśl techniczna”

We wtorek Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) oraz południowokoreańska firma Hyundai Rotem podpisały nową umowę konsorcjum, która otwiera drogę do zawarcia kontraktu na produkcję 180 czołgów K2PL oraz pojazdów towarzyszących. Ta współpraca to istotny krok w rozwoju polskiego przemysłu obronnego, który ma szansę na udział w produkcji nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Polska myśl techniczna w czołgach K2PL

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Bejda podkreślił, że czołg K2PL będzie wyposażony w polską myśl techniczną. „Jest bardzo dużo elementów, które strona polska będzie implementowała, na pewne elementy jest zgoda strony koreańskiej, negocjacje trwają” – zaznaczył Bejda, dodając, że szczegóły dotyczące "polonizacji" czołgów są jeszcze omawiane.

W ramach nowej umowy, Polska Grupa Zbrojeniowa będzie koordynować produkcję czołgów oraz pojazdów towarzyszących, takich jak wozy dowodzenia, amunicyjne i remontowe, które również mają być produkowane w Polsce. Bejda skrytykował poprzednie kierownictwo resortu obrony za brak uwzględnienia pojazdów towarzyszących przy zakupie czołgów, co teraz ma zostać naprawione. „Chodzi o kilkaset pojazdów. To kawałek pieniądza, który zostanie w polskich zakładach zbrojeniowych” – podkreślił.

Inwestycje w infrastrukturę

Paweł Bejda zaznaczył, że inwestycje w infrastrukturę związaną z wprowadzeniem nowych typów sprzętu wojskowego, takich jak czołgi K2, muszą być finansowane z budżetu. Obecnie szacuje się, że koszty infrastruktury przekraczają 60 miliardów złotych. Bejda zwrócił uwagę, że zakup samego sprzętu stanowi tylko 35 proc. wszystkich kosztów, reszta to koszty eksploatacji i utrzymania. Skrytykował poprzednie kierownictwo MON za brak uwzględnienia tych kosztów w planach budżetowych.

Polska ma nadzieję na zacieśnienie współpracy z Koreą Południową, oferując swoje systemy bezzałogowców. „Dobrze, że finansowanie jest rozłożone w czasie, ale trzeba je przewidzieć i mądrze wygospodarować te pieniądze” – stwierdził Bejda, dodając, że finansowanie wydatków obronnych będzie zależne od rozwoju gospodarczego i wpływów z podatków.

MON, we współpracy ze Sztabem Generalnym i instytutami badawczymi, uwzględnia uwagi wojska dotyczące eksploatacji pierwszych dostarczonych czołgów K2. Agencja Uzbrojenia pracuje nad specyfikacjami, które mają być zaimplementowane w wariancie K2PL, co ma na celu dalsze dostosowanie czołgów do potrzeb polskich sił zbrojnych.

Nowa umowa między Polską a Koreą Południową to nie tylko szansa na wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego, ale także krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa kraju poprzez modernizację i unowocześnienie jego sił zbrojnych.

