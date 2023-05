Darmowe produkty w Lidlu. Na liście prawdziwe hity

Nowy tydzień często zaczynamy zakupami w ulubionych dyskontach. Jeśli jeszcze nie nabyliście najpotrzebniejszych rzeczy, teraz niektóre z nich macie okazję otrzymać za darmo. Lidl przedstawił swoją najnowszą ofertę ważną od poniedziałku do środy. Tylko w te dni zaoszczędzimy m.in. na warzywach i słodyczach.

Produkty gratis w Lidlu

Część promocji, które zaoferował Lidl, dotyczą tylko jednego dnia z przedziału 15 – 17 maja. Przykładowo darmowe pomidorki koktajlowe otrzymamy wyłącznie w środę. Wszystko w ramach 1 +1 gratis, gdzie drugie opakowanie nie kosztuje nas nic – trzeba wcześniej aktywować kupon w aplikacji.

Z produktów do odebrania za darmo czeka na nas również ser holenderski Gouda od Pilos. Kupując dwa opakowania o wadze 300 g, za drugą nie zapłacimy nic. W tym przypadku skorzystają zarówno posiadacze kart lojalnościowych, jak i ci, którzy ich nie mają. Promocja ważna jest przez całe trzy dni.

Na liście nie zabrakło też darmowych czekolad. Mowa o produktach marki Fin Care dostępnych w smakach z całymi orzechami lub migdałami. Każdy, kto podejdzie do kasy z trzema opakowaniami, to ostatnie otrzyma gratis. By skorzystać, konieczny jest kupon. Produkty będą czekały na nas od 15 do 17 maja.

Na darmowych produktach promocje się nie kończą

W tym tygodniu klienci Lidla zaoszczędzą nie tylko dzięki gratisom. Sieć oferuje jeszcze wiele innych promocji m.in. na kawę Bellarom, którą otrzymamy 50 proc. taniej, piwo Corona w cenie niższej o 80 proc., pizzę od Dr.Oetker – tańszej o 70 proc. przy zakupie dwóch sztuk, nabiale tańszym nawet do 80 proc. czy kabanosach Pikok – przy zakupie dwóch sztuk, druga 88 proc. tańsza.

Jeśli szukacie zniżek na artykuły przemysłowe – takich również nie zabraknie. Przez te trzy dni mamy szansę zaoszczędzić m.in. na żelu do prania OMO – tańszy o 20 proc., a także na sukienkach damskich – przecenionych o 10 zł. W promocji kupimy też szampony do włosów Garnier czy mydła, żele oraz antyperspiranty Dove.

