Dzień Chłopaka 30 września. Sklepy mają specjalne promocje

Dzień Chłopaka 2023 tradycyjnie obchodzimy 30 września. Święto to jest o wiele bardziej popularne niż Dzień Mężczyzn i zwykle kojarzy się obdarowywaniem partnera prezentami. Pamięta o tym większość znanych dyskontów i supermarketów. Z tej okazji przeceniane są m.in. męskie kosmetyki, ale specjalne gadżety.

Prezenty na Dzień Chłopaka. Sklepy mają oferty

Z powodu nadchodzącego Dnia Chłopaka sprawdziliśmy gazetki promocyjne wielu znanych sklepów. Na liście znalazły się m.in. Biedronka, Lidl, Carrefour czy Netto. Wybraliśmy najciekawsze oferty i sprawdziliśmy, gdzie znajdziemy niskie ceny.

Na Dzień Chłopaka w Lidlu

W Lidlu specjalnie z okazji Dnia Chłopaka pojawiły się męskie bokserki z motywem Gwiezdnych Wojen, a także tematyczne skarpetki z napisem „Super Chłopak” czy „Super Ciacho”, Ceny zestawów zaczynają się już od 14,98 zł. Ponadto hitem są modne swetry z golfem w cenie 59,90 zł.

Z okazji nadchodzącego święta Lidl przecenił również setki produktów do majsterkowania marki Parkside. Wystarczy skorzystać z aplikacji Lidl Plus, by cieszyć się rabatem w wysokości 50 zł. Na liście znalazły się m.in. młotowiertarki, akumulatory, klucze udarowe, frezarki, szlifierki, piły i wiele innych.

Na Dzień Chłopaka w Biedronce

Biedronka postawiła głównie na bieliznę. W sklepach znajdziemy teraz markowe bokserki męskie Pierre Cardin w cenie 34,99 zł za dwie sztuki. Za 14,99 zł kupimy natomiast stopki z tym samym logo. Jeśli mowa o kolorowych gadżetach, tych niestety tym razem zabrakło.

Dzień Chłopaka w Netto

Ciekawą ofertą z okazji Dnia Chłopaka pochwalił się Netto. Tam do 4 października można znaleźć modne tematyczne kubki z nadrukami w cenie 10 zł. Za 12 zł otrzymamy humorystyczne kielichy do piwa, zaś w cenie 35 modne bokserki Everlast. Nie brakuje też gadżetów typu trymer czy maszynka do strzyżenia marki Esperanza. Świetnym pomysłem na prezent może być też zestaw wkrętaków na majsterkowicza w cenie 15 zł. Wybór prezentów jest tu wyjątkowo duży.

Dzień Chłopaka w Carrefour

Uwagę zwraca też oferta Carrefour. Sieć skoncentrowała się nie tylko na dorosłych mężczyznach, ale też na chłopcach. W promocyjnych cenach zakupimy samochodziki Hot Wheels czy klocki lego. Nie brakuje też akcesoriów upominkowych typu kubki czy koszulki w cenach do 12,99 zł. Klienci otrzymają też 20 proc. zniżki na wybrane dezodoranty Adidas czy słodkości Wedel.

Szukając prezentów z okazji Dnia Chłopaka, warto zaglądać nie tylko do dyskontów, ale też księgarni czy znanych drogerii typu Rossmann, czy Hebe. Ostatnio każdy z tych sklepów przeceniał wiele znanych hitów.

