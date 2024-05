Oszuści podszywają się pod Kaufland. Uważajcie na taką promocję

Kaufland to jeden z najpopularniejszych marketów w Polsce. Znany jest niemal tak dobrze jak Biedronka czy Lidl i regularnie oferuje swoim klientom różne rabaty i promocje. Teraz trzeba uważać, bo niestety jedna z ofert może okazać się fałszywa. Wszystko przez to, że do akcji wkroczyli oszuści.

Fałszywa oferta Kaufland. Na to uważaj

Oszuści wykorzystują logo i wizerunek sieci Kaufland. Chcą wyłudzić od klientów dane i pieniędzy. Do tego typu sytuacji dochodziło już wiele razy w innych znanych sklepach. Ofiarą podszywaczy padały m.in. Ikea czy Rossmann. Schemat za każdym razem jest podobny – wysyłane są informacje o zniżce czy specjalnej akcji, a wszystko to wygląda bardzo wiarygodnie.

Teraz ktoś wysyła wiadomości e-mail z logo Kaufland. W nich umieszczona jest informacja o rzekomej promocji, w ramach której można otrzymać za darmo zestaw pojemników marki Tupperware. Wszystko wygląda kusząco, w końcu, kto nie chciałby dostać gratis słynnych artykułów dobrej jakości. To jednak oszustwo.

Kaufland ostrzega. Taka oferta to oszustwo

W fałszywej ofercie Kaufland pojawia się treść: „Szanowny Kliencie Kaufland. Chcielibyśmy zaoferować Wam niepowtarzalną okazję do otrzymania darmowego zestawu Tupperware składającego się z 36 elementów. Aby mieć szansę na wygraną, wystarczy, że odpowiesz na tę krótką ankietę dotyczącą Twoich doświadczeń z Kaufland”. W tej wiadomości użytkownicy informowani są też, że termin na wysłanie zgłoszenia zaraz się kończy, co celowo ma na nich wymusić szybkie i nieprzemyślane działanie.

Każda fałszywa wiadomość może pochodzić np. z adresu: „” z tytułem „Mamy niespodziankę dla klientów Kaufland”. Ten może się jednak zmieniać, bo podszywacze działają bardzo dynamicznie. Proponowana ankieta zawiera 10 pytań i sprawia wrażenie rzetelnej. Po wypełnieniu jej musimy „opłacić” koszt wysyłki zamówienia w wysokości 9 zł.

Ostatecznie 9 zł nie jest opłatą za wysyłkę, ale za subskrypcję platformy „codekits.app”, która rzekomo oferuje kursy programowania. Z karty pobierana jest opłata za 3-dniowy okres próbny, a następnie, jeśli nie zrezygnujesz z subskrypcji, co 14 dni pobierana będzie kwota 275 zł. Oczywiście pojemników Tupperware nie otrzymamy.

Jeśli padliście ofiarą takiego oszustwa, zgłoście się do banku i zablokujcie kartę. Warto też poinformować o tym sieć Kaufland. Gdy otrzymujecie informacje o podejrzanej promocji, najpierw zawsze dobrze ją zweryfikujcie.

