Wycofali ze sprzedaży wadliwe foteliki dla dzieci. Możesz taki mieć w samochodzie

Wadliwe foteliki sprzedawała firma 4Kraft. To ona poinformowała o wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wieści na ten temat szybko rozeszły się w sieci. Powinny dotrzeć do każdego, kto kupił te produkty. W zagrożeniu są dzieci. Zwrotów można dokonywać bezpłatnie.

Wycofane foteliki samochodowe

Akcja wycofywania fotelików samochodowych firmy 4Kraft dotyczy kilku konkretnych modeli. Mowa o wariantach Kindekraft I-CARE i-Size produkowanych w Chinach. Podczas ich używania może dojść do poluzowania się elementu mocującego uchwyt. W konsekwencji tego dziecko nie będzie stabilnie utrzymywane na siedzeniu i z niego wypadnie. „W pewnych okolicznościach, po długotrwałym użytkowaniu, jeden z elementów mocowania uchwytu może się luzować, co może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa dziecka podczas przenoszenia” – napisano na stronie firmy.

Oczywiście, gdy w grę wchodzą wadliwe produkty – zwłaszcza te przeznaczone dla dzieci – nie ma nimi żartów. Rodzice swoich pociech powinni natychmiast zadbać o ich komfort i bezpieczeństwo. Firma ubolewa nad tym, co się stało i zapewnia, że to jednorazowy incydent. „W 4Kraft Sp. z o.o., odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo produktów marki Kinderkraft jest priorytetem. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych procesów kontroli jakości, gwarantując, że nasze produkty nie tylko spełniają, ale często przewyższają europejskie standardy bezpieczeństwa. Zapewnienie tego odbywa się poprzez przeprowadzanie kompleksowych kontroli naszych linii produkcyjnych oraz szczegółową analizę produktów wprowadzanych do obrotu, w tym testów mechanicznych, zderzeniowych i chemicznych” – zapewniano. Firma poinformowała, że przyjmuje bezpłatne zwroty.

Wycofane foteliki. Oto modele

Wycofane modele fotelików to te o numerach partii z przedziału 23W17-23W46 i konkretnych kodach EAN na modelu. Są to kolejno:

5902533919253/KCICAR00GRY0000

5902533919246/KCICAR00BLK0000

5902533923069/KCICAR00BLU0000

5902533923991/KCICAR00BLK00BS

5902533924011/KCICAR00GRY00BS

Firma poinformowała, że numerów należy szukać na etykiecie pod fotelikiem. Numer partii poprzedzony jest kodem modelu. Każdy, kto posiada produkt kwalifikujący się do wymiany, proszony jest o zgłoszenie go w specjalnym formularzu. Znajduje się on na stronie internetowej firmy.

Przedsiębiorca 4Kraft Sp. z o. o., posiada swoją siedzibę w Poznaniu. Informacje związane z kampanią zwrotów udziela ona pod adresem: ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, lub poprzez e-mail: [email protected].

