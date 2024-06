400 zł na dziecko. Dodatkowe pieniądze dla rodziców

Rodzice małych dzieci mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie na żłobek. Świadczenie to ma ulżyć im w wydatkach i zachęcić młode mamy do szybszego powrotu do pracy. Pieniądze te można wykorzystać nie tylko na żłobek, ale i na opłacenie klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Dofinansowanie na żłobek

Dodatkowe dofinansowanie na żłobek w wysokości 400 zł to świadczenie dla rodziców, które ma im pomóc opłacić opiekę dla dziecka do 3. roku życia. Z dofinansowania mogą korzystać rodzice, którzy korzystają z opieki prywatnej lub wynajmują dziennego opiekuna.

O wypłatę świadczenia mogą starać się wszyscy rodzice, niezależnie od osiąganych dochodów. Muszą jednak być prawnymi opiekunami dziecka poniżej 36. miesiąca życia i nie pobierać na nie środków z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Maluch powinien być zapisany do placówki wymienionej w rejestrze ZUS albo pozostawać pod opieką opiekuna, który również znajduje się w rejestrze.

400 zł dla rodziców

Jeśli rodzic lub opiekun prawny spełni wszystkie kryteria, otrzyma 400 zł dofinansowania z ZUS. Pieniądze te nie wpłyną jednak ja jego konto, ale na konto placówki, do której uczęszcza dziecko. Dzięki temu rodzic będzie opłacał niższy rachunek za opiekę nad maluchem.

Gdzie złożyć wniosek o 400 zł na żłobek?

Wniosek o dofinansowanie w wysokości 400 zł na żłobek można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, aplikację mZUS.

