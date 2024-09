Lada dzień będzie można zawnioskować o 1500 zł. Dla kogo dopłata?

Ustawa przewiduje wprowadzenie do systemu trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju dziecka w wieku 12-35 miesięcy.

świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”;

świadczenie „Aktywnie w żłobku”;

świadczenie „Aktywnie w domu”.

Aktywny Rodzic – jakie świadczenia?

Aktywni rodzice w pracy skierowany będzie do rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie rodzice będą mogli przeznaczyć na opiekę sprawowaną przez babcię lub dziadka (w tym pobierających emeryturę) na podstawie umowy uaktywniającej, takiej samej jak zawierana z nianią. Pieniądze będą wypłacane przez 24 miesiące.

Aktywnie w żłobku zastąpi obowiązującą dopłatę w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wyniesie 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Aktywnie w domu będzie stanowiło wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych świadczeń. Będzie to w szczególności dotyczyć sytuacji, gdy rodzice pozostaną nieaktywni zawodowo i nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki i nie będą mogli pobierać świadczenia "aktywnie w żłobku".

Aktywny rodzic – warunki otrzymania pieniędzy

Pieniądze mają ułatwić rodzicom małych dzieci powrót do pracy (to w dwóch pierwszych wariantach programu, bo Aktywnie w domu nie wymaga powrotu do pracy). Co ustawodawca rozumie przez aktywność zawodową? To znaczy, że oboje rodzice muszą pracować w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzić działalność gospodarczą lub być rolnikami. Konieczne jest również podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której wysokość jest nie mniejsza niż 100 proc. minimalnej pensji lub:

50 proc. – gdy drugi rodzic jest ubezpieczony przynajmniej w takim samym wymiarze,

30 proc. – gdy drugi rodzic jest ubezpieczony przynajmniej w takim samym wymiarze i w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystając z ulg i preferencji w opłacaniu składek ZUS (ulga na start, mały ZUS Plus etc.).

nieprzerwane podleganie ubezpieczeniu społecznemu w KRUS przez przynajmniej rok.

