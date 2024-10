Szymon Hołownia o składce zdrowotnej. Wiemy, co powiedział marszałek

Marszałek sejmu, podczas warszawskiej konwencji, podsumował pierwszy rok działalności w parlamencie, a także przedstawił plany na przyszłość. Hołownia podkreślił, że mimo wielu wyzwań, priorytetem dla jego partii pozostaje rozwój kraju. „Rozliczenia są ważne, ale nie mogą nas odciągać od pracy nad rozwojem Polski” – zaznaczył. Mówił też o konieczności stanowczego działania wobec osób odpowiedzialnych za nadużycia, jednak nie kosztem przyszłości kraju.

Sprawiedliwa składka zdrowotna

Jednym z głównych tematów wystąpienia była kwestia składki zdrowotnej. Hołownia ostro skrytykował obecne rozwiązania, nazywając je „okradającymi ludzi”. Zaznaczył, że jego ugrupowanie nie odpuści tej sprawy i będzie walczyć o uczciwy system składek zdrowotnych.

„Musimy dowieźć sprawiedliwą składkę zdrowotną. Wreszcie sprawiedliwą, a nie okradanie ludzi i wmawianie im, że to jest coś, co buduje polską ochronę zdrowia. Jeżeli ktoś myśli, że odpuścimy to się grubo myli. Chcę to jasno i bardzo wyraźnie powiedzieć: nie zadowalają nas te ustalenia, o których słyszymy dzisiaj w jakichś kuluarowych pogłoskach, które wyciekają do mediów. Będziemy twardo walczyć” – powiedział Hołownia.

Kredyt zero procent i dostępność mieszkań

Lider Polski 2050 odniósł się także do problemów mieszkaniowych, opowiadając się za kredytem zero procent. Podkreślił, że nie chodzi o wsparcie dla deweloperów czy banków, ale o realną pomoc dla osób potrzebujących mieszkań. „Więcej mieszkań oznacza niższe ceny” – podkreślił Hołownia.

Hołownia przeprosił Polaków

„Dzisiaj poza tymi słowami wdzięczności, muszą też paść przeprosiny. My musimy dzisiaj przeprosić tych wszystkich, którym nie dowieźliśmy tej nadziei, którą wiązali z tym, że siły demokratyczne pójdą do władzy, że wezmą rząd, że zaczną odwracać, to nieszczęście cofającego się państwa, które zafundował nam PiS” – otwarcie przyznał lider Polski 2050.

Zatrudnianie w spółkach Skarbu Państwa

Hołownia zwrócił uwagę na konieczność ucywilizowania procesów zatrudniania w Spółkach Skarbu Państwa. Wyraził niezadowolenie z powodu nepotyzmu i nieprzejrzystych zasad zatrudnienia, które, jego zdaniem, powinny być klarowne. Odniósł się również do krytyki dotyczącej powoływania osób związanych z Polską 2050 do rad nadzorczych, podkreślając, że procesy te są zgodne z ustalonymi zasadami.

