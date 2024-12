Wysokie opłaty za śmieci? Sprawdź, czy możesz ich uniknąć

Opłaty za wywóz śmieci w Polsce w ostatnich latach znacząco wzrosły, obciążając szczególnie domowe budżety emerytów. W odpowiedzi na te trudności, wiele samorządów wprowadza programy wsparcia, umożliwiające częściowe lub całkowite zwolnienie z tych opłat. Kto może skorzystać z takich ulg i jakie warunki należy spełnić?

Rosnące opłaty za śmieci w Polsce

W całym kraju samorządy podnoszą stawki za gospodarowanie odpadami. W Katowicach opłata za wywóz śmieci wzrosła o 30 proc., osiągając poziom 35,20 zł miesięcznie od osoby. W Radomiu mieszkańcy bloków płacą obecnie 60 zł miesięcznie, a w domach jednorodzinnych stawki sięgają 78 zł. Podobne podwyżki planowane są w innych miastach, takich jak Zgorzelec, Żywiec, Grudziądz czy Kłodzko, gdzie stawki przekraczają już 40 zł na osobę.

Zwolnienia z opłat za śmieci – zasady i przykłady

Prawo do zwolnienia z opłat za wywóz śmieci jest regulowane Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która pozwala samorządom na tworzenie własnych programów wsparcia. Przykładem jest Warszawska Pomoc Osłonowa, skierowana do samotnych seniorów i osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Osoby z dochodem nieprzekraczającym 1940 zł netto mogą liczyć na zasiłek celowy, pokrywający co najmniej 50 proc. kosztów wywozu śmieci.

Podobne rozwiązania funkcjonują w innych miastach. W Katowicach posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują 20 proc. zniżki, natomiast w Gdyni częściowe zwolnienia dotyczą właścicieli domów jednorodzinnych z kompostownikami.

Komu przysługują ulgi?

Programy wsparcia są skierowane głównie do osób w trudnej sytuacji finansowej. Zwolnienia mogą dotyczyć osób:

prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe,

seniorów powyżej 65. roku życia,

osób z niepełnosprawnościami,

osób z niskimi dochodami,

tych, którzy nie pobierają dodatków mieszkaniowych.

Samorządy mają pełną dowolność w określaniu szczegółowych warunków ulg. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet 100-procentowe zwolnienie z opłaty.

Jak ubiegać się o zwolnienie?

Informacje na temat dostępnych ulg i zasad ich przyznawania można znaleźć na stronach internetowych urzędów gminy lub bezpośrednio w lokalnych magistratach. Warto upewnić się, czy dane miejsce zamieszkania oferuje wsparcie, a jeśli tak – złożyć odpowiednie dokumenty w terminie.

