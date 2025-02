Polak skreślił szczęśliwe liczby i został milionerem! Wyniki losowania Eurojackpot

Tym razem wylosowano liczby 15, 17, 27, 33, 45, a także 5 i 9. Ponownie żadna osoba na terenie Europy poprawnie nie wytypowała wszystkich. Mieliśmy natomiast do czynienia z trzema wygranymi II stopnia (Niemcy, Dania, Polska), a także z aż czternastoma wygranymi III stopnia. Jeśli chodzi o gracza Polski, to wygrana w jego przypadku wyniosła 4 520 715,30 zł. Od tej kwoty trzeba odliczyć 10-procentowy podatek, dlatego na konto wpłynie ostatecznie 4 068 643,77 zł. To jak dotąd najwyższa wygrana w 2025 r. na terenie naszego kraju. Nie wiemy jeszcze, czy kupon został wysłany internetowo, czy w stacjonarnej kolekturze.

Kolejne losowanie Eurojackpot we wtorek 11 lutego. Kumulacja wyniesie 360 mln zł.

Czytaj też:

Kursy walut 7 lutego 2025. Po ile euro, dolar, frank, funt?

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce w 2025 r.

4 520 715,30 zł – 7 lutego

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

Czytaj też:

Co za wieczór, jest główna wygrana! Pięć liczb dało zawrotną kwotę

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022 r. 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021 r. 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019 r. 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski, 11 września 2020 r.

91 256 729,60 zł – powiat rzeszowski, 13 grudnia 2024 r. 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała, 2 maja 2023 r. 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie, 29 października 2021 r. 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński, 3 września 2024 r. 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój, 29 czerwca 2018 r. 24 422 355,50 zł – Koziegłowy, 20 czerwca 2023 r.

Czytaj też:

Co tam się wydarzyło! Eurojackpot szczęśliwe dla Polaka

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?