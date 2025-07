Gdzie wyrzucić styropian po telewizorze i pralce? Większość Polaków się myli

Rozpakowanie nowego telewizora, lodówki czy pralki to często moment pełen ekscytacji. Zaraz potem pojawia się pytanie: co zrobić z dużymi kawałkami styropianu, które zabezpieczały sprzęt? Właściwa segregacja tego odpadu wcale nie musi być trudna – wystarczy znać kilka podstawowych zasad.

Czysty styropian

Czysty, biały styropian, który służył jako opakowanie ochronne dla sprzętu RTV lub AGD, należy wyrzucić do żółtego pojemnika, przeznaczonego na tworzywa sztuczne i metale. Taki styropian to polistyren ekspandowany – materiał lekki, jednorodny i pozbawiony domieszek, dlatego jest łatwy do przetworzenia. Zawiera ponad 95% powietrza, co czyni go doskonałym surowcem do recyklingu lub odzysku energii.

Warto jednak pamiętać, że chodzi wyłącznie o styropian opakowaniowy. Ten wykorzystywany w budownictwie – z domieszkami barwników lub środków impregnujących – traktowany jest jako odpad poremontowy. Należy go oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka

Opakowania po dużym sprzęcie, takim jak zmywarki, pralki czy lodówki, często zawierają duże bryły styropianu. Przed wrzuceniem ich do żółtego kontenera należy je połamać lub pociąć na mniejsze fragmenty. Zbyt duży kawałek może zablokować pojemnik, utrudniając jego użycie innym mieszkańcom. W przypadku bardzo dużych ilości rozsądnym rozwiązaniem będzie oddanie ich bezpośrednio do PSZOK-u – tam zostaną przyjęte bezpłatnie i przekazane do recyklingu.

Styropian po mniejszych urządzeniach, jak laptopy, monitory czy zestawy audio, także powinien trafić do żółtego pojemnika. Trzeba jednak usunąć wszelkie taśmy klejące, folie i kartony – te należy segregować osobno. Taśma klejąca nie powinna trafiać do żółtego kontenera – jej miejsce jest w koszu na odpady zmieszane. Natomiast karton oklejony taśmą można wyrzucić do niebieskiego pojemnika – chyba że taśmy jest wyjątkowo dużo.

