Weekend pod znakiem obniżek? Jest komunikat ws. cen paliw

Przed tygodniem rząd ogłosił przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Trzeci odsłona programu obowiązuje od 3 października br. i jak zapowiedziano zakończy się wraz z końcem tego roku.
Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:
- obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy,
- wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego
Maksymalne ceny paliw na stacjach w każdy roboczy dzień ogłasza Ministerstwo Energii (w przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy). W dniu dzisiejszym (9 października) stawki wynoszą:
- benzyna 95 – 6,90 zł/l
- benzyna 98 – 7,77 zł/l
- olej napędowy – 7,82 zł/l
Ceny paliw 10-12 października. Wszystkie paliwa w górę
Z przedstawionego w dniu dzisiejszym obwieszczenia resortu energii wynika, że w dniach 10-12 października, czyli w najbliższy weekend i w poniedziałek wzrosną niestety ceny wszystkich paliw.
Ceny paliw 10-12 października wyniosą:
- benzyna 95 – 6,97 zł/l
- benzyna 98 – 7,95 zł/l
- olej napędowy – 8,06 zł/l
Ministerstwo Energii podkreśla, że wszystkie stacje paliw w Polsce będą zobowiązane do przestrzegania ustalonych cen maksymalnych. Oznacza to, że benzyna i olej napędowy nie będą mogły być sprzedawane powyżej ogłoszonych limitów.
Powrót pakietu to efekt decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że 1 października ogłosił on podpisanie ustawy ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Danina ma objąć firmy produkujące lub przetwarzające paliwa na podstawie zagranicznych koncesji, a wpływy z niej mają trafić do budżetu państwa.
Przypomnijmy, że pierwsza odsłona pakietu CPN obowiązywała od końca marca do końca czerwca. Druga edycja funkcjonowała podczas dwóch ostatnich tygodni sierpnia.
Czytaj też:
Tu paliwo jest obecnie najtańsze. Ceny niższe niż zakłada CPN Czytaj też:
500 zł mandatu i 12 punktów karnych. Przez tydzień policja pokaże co potrafi