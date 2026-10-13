Pieniądze z Blika mogą trafić do obcej osoby. Nawet gdy wpiszesz poprawny numer

Przesyłanie pieniędzy za pomocą numeru telefonu może wiązać się z ryzykiem, którego użytkownicy bankowości mobilnej nie są świadomi. Nawet prawidłowo wpisany numer odbiorcy nie daje pewności, że środki trafią na właściwy rachunek. Problem pojawia się wtedy, gdy numer telefonu zmienia właściciela, ale nadal pozostaje przypisany do konta bankowego poprzedniego użytkownika.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, posłowie przygotowali projekt przepisów, które mają ograniczyć takie sytuacje. Proponowane rozwiązanie zakłada przekazywanie określonych informacji o numerach telefonów przez operatorów telekomunikacyjnych podmiotom obsługującym płatności. Pomysł wywołał jednak spór między branżą finansową a telekomunikacyjną.

Przelewy Blikiem na telefon. Skąd bierze się problem?

Przelewy wykonywane za pośrednictwem aplikacji bankowych pozwalają przesłać pieniądze na numer telefonu. Trudności pojawiają się jednak w sytuacji, gdy dane zapisane w systemie bankowym nie odpowiadają już aktualnemu użytkownikowi numeru.

Może do tego dojść między innymi wtedy, gdy dotychczasowy właściciel rezygnuje z numeru lub umiera, a bank nie zostaje o tym poinformowany. Numer może następnie trafić do innego abonenta, podczas gdy jego wcześniejsze powiązanie z rachunkiem bankowym pozostaje niezmienione. W rezultacie pieniądze mogą zostać przekazane niewłaściwej osobie.

Posłowie proponują zmianę przepisów

Rozwiązaniem problemu ma być nowelizacja Prawa komunikacji elektronicznej. Projekt poselski przewiduje dodanie do ustawy art. 396a, który określi nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Operatorzy mieliby udostępniać dostawcom usług płatniczych lub organizacjom płatniczym zestawienia numerów telefonów, które zostały przydzielone abonentom, a następnie mogą zostać przekazane innym osobom w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej.

Operatorzy telekomunikacyjni krytykują projekt

Propozycja nie spotkała się z jednomyślnym poparciem. Przedstawiciele branży telekomunikacyjnej zwracają uwagę, że nowe obowiązki dotyczyłyby bezpieczeństwa usług finansowych, za których projektowanie i świadczenie operatorzy nie odpowiadają.

Piotr Kędzierski, dyrektor departamentu regulacji i rynku hurtowego T-Mobile Polska, w rozmowie z „DGP” podkreślił, że ograniczenie ryzyka błędnych przelewów jest istotne. Zastrzegł jednak, że projekt przenosi na przedsiębiorców telekomunikacyjnych odpowiedzialność za zabezpieczenie usług oferowanych przez sektor finansowy.

Branża płatnicza popiera proponowane rozwiązanie

Odmienne stanowisko prezentuje Polski Standard Płatności. Jego przedstawiciele pozytywnie oceniają kierunek projektowanej nowelizacji, wskazując na potrzebę poprawy bezpieczeństwa całego systemu płatności.

Jerzy Mroczek, dyrektor departamentu prawnego Polskiego Standardu Płatności, ocenił w rozmowie z „DGP”, że proponowane rozwiązanie służy bezpieczeństwu całego środowiska płatniczego. Zwrócił przy tym uwagę, że korzyści z funkcjonowania płatności odnoszą również operatorzy telekomunikacyjni.

Nowe zasady przelewów BLIK jeszcze nie obowiązują

Spór dotyczy zatem przede wszystkim tego, kto powinien odpowiadać za ograniczenie ryzyka wynikającego z ponownego przydzielania numerów telefonów. Branża finansowa popiera dostęp do informacji umożliwiających identyfikację takich sytuacji, natomiast operatorzy telekomunikacyjni kwestionują nakładanie na nich dodatkowych obowiązków.

Na razie zmiany pozostają propozycją zawartą w projekcie poselskim. Nie oznacza to więc, że operatorzy już muszą przekazywać takie zestawienia. Ostateczny kształt regulacji będzie zależał od dalszych prac legislacyjnych. Celem proponowanych przepisów jest ograniczenie przypadków, w których przelew skierowany na prawidłowy numer telefonu trafia na niewłaściwy rachunek bankowy.

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