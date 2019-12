Mieszkanie Plus nie działa. Minister Emilewicz ma propozycję dla deweloperów

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz planuje znaczące zmiany w programie Mieszkanie Plus. Do tej pory, jeden z flagowych programów Zjednoczonej Prawicy nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Rocznie w ramach programu miało powstawać 100 tys. mieszkań. Na razie zbudowanano zaledwie tysiąc. W poprzedniej kadencji pilotował go wiceminister infrastruktury Artur Soboń, teraz po rekonstrukcji rządu, obowiązki te przejęła szefowa resortu rozwoju.

Włączyć deweloperów

Minister Emilewicz ponoć szykuje już duże zmiany w spółce PFR Nieruchomości, która pilotuje rządowy program mieszkaniowy. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, w strukturach firmy ma się pojawić wielu członków Porozumienia Jarosława Gowina, z której wywodzi się szefowa resortu rozwoju. Zmiany dotyczyć będą jednak nie tylko składu, ale także sposobu działania.

Na początku 2020 roku Emilewicz chce przedstawić duży pakiet zmian w działaniu programu Mieszkanie Plus. Mają zostać do niego włączone samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i... deweloperów. Deweloperzy mają zyskać możliwość tańszego kupna ziemi, która przeznaczona jest na cele programu, ale w zamian część mieszkań w wybudowanych blokach ma być przeznaczona na realizację Mieszkania Plus.

– Nie mamy wyjścia. Jeśli chcemy udostępnić więcej mieszkań dostępnych cenowo, bez współpracy z deweloperami nie uda nam się tego osiągnąć – powiedziała minister Emilewicz Portalowi Samorządowemu.

