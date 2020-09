Ile zarabia minister zdrowia? Robert Mazurek do Niedzielskiego: Niech pan to schowa przed żoną

Robert Mazurek na antenie RMF FM zapytał Adama Niedzielskiego, czy na przejściu do Ministerstwa Zdrowia „stracił finansowo”. – Tak, straciłem, ale robię to w oczywisty sposób w poczuciu misji – odpowiedział minister zdrowia, który na stanowisku szefa resortu zastąpił Łukasza Szumowskiego.

Mazurek do Niedzielskiego: Niech pan to schowa przed żoną

W dalszej części audycji Robert Mazurek dopytywał, jaka jest różnica między pensją ministra zdrowia i prezesa NFZ. – Jako prezes NFZ zarabiał pan więcej. Nie wiem, ile wynosi pensja ministerialna. My tutaj wyliczamy, że to mniej więcej około 15 tys. Prezes zarabiał, nie wiem, 10 tys. więcej? – pytał dziennikarz. – Nie miałem jeszcze okazji zobaczyć swojego pierwszego wynagrodzenia, więc nie wiem dokładnie, ile to jest – odpowiedział minister. – Niech pan to schowa przed żoną, bo się żona załamie – skomentował Mazurek. – Tak i tego się boję właśnie najbardziej – odparł Adam Niedzielski.

Strategia walki z koronawirusem na jesień. Minister przedstawił szczegóły

W czwartek 3 września minister zdrowia Adam Niedzielski zaprezentował strategię na walkę z koronawirusem jesienią 2020 roku. Padły zapowiedzi zmiany w sieci szpitali, więcej punktów drive-thru, a także nowy sposób „wyłapywania” potencjalnych zakażonych, w których włączona zostanie POZ.

Czytaj także:

Nagana dla Lichockiej uchylona. Tylko jeden głos sprzeciwu