Różowy diament wart ponad 101 mln zł sprzedany. To niezwykle rzadki okaz

Różowy diament o masie 14,83 karata za ponad 101 mln zł. Taką cenę osiągnął podczas niedawne aukcji domu Sotheby's „Duch Róży” (The Spirit of the Rose), czyli największy tego typu kamień szlachetny na świecie. Swoją nazwę zawdzięcza jednemu z najsłynniejszych rosyjskich baletów. Nabywca, który chciał pozostać anonimowy, zapłacił za diament 24,4 mln franków szwajcarskich. Licytację rozpoczęto od 16 mln.

Różowe diamenty

Wylicytowany kamień został wydobyty w 2017 roku w Jakucji na terenie Rosji. To największy tego typu diament na świecie. Co ciekawe, jak wynika z opisu domu aukcyjnego, okaz jest cenny jeszcze z jednego powodu. Jest on bowiem bardzo rzadki. Sotheby's twierdzi, że tylko 1 proc. różowych diamentów przekracza masę 10 karatów.

Po raz pierwszy różowe diamenty odkryto w Indiach w XVII wieku w kopalni Kollur. Znajdowano je jednak również na terenie Brazylii, RPA, Tanzanii, Kanady, Australii, oraz Rosji, z której pochodzi sprzedany okaz. Ponad 80 proc. wydobytych kamieni o tym zabarwieniu pochodzi jednak z kopalni Argyle w Australii.

