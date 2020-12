Nowy rekord Bitcoina. Jest najdroższy w historii. Ponad 80 tys. zł za sztukę

Bitcoin kontynuuje trend wzrostowy. Od początku roku zdrożał już o ponad 200 proc. Właśnie przebił nowy rekord i stał się najdroższy w historii. Za jedną wirtualną monetę trzeba obecnie zapłacić ponad 20 tys. dolarów/ Polscy kupcy muszą szykować się na wydatek w granicach 80 tys. złotych. Tylko od wczoraj cena wirtualnej waluty wzrosła o ponad 2,6 tys. zł. W ujęciu miesięcznym to już blisko 14 tys. zł, czyli około 20 proc.

Bitcoin za ponad 20 tys. dolarów

Historyczna granica 20 tys. dolarów została przebita pierwszy raz. Blisko tego poziomy najpopularniejsza kryptowaluta była w 2017 roku, ale wtedy nastąpiło nagłe załamanie wartości, które trwało aż do tego roku. Obecnie zyskuje dzięki informacjom o tym, że największe firmy świata zaczynają akceptować płatności za pośrednictwem bitcoinów. Wcześniej poinformował o tym PayPal, teraz mówią o takiej szansie także Starbucks, czy Microsoft.

Bitcoin podzielony na pół

W maju tego roku miał miejsce kolejny „halving”. Jest to proces odgórnego połowienienia wartości nagród dla osób tworzących nowe Bitcoiny. Dzieje się tak automatycznie po stworzeniu kolejnych 210 tys. bloków Bitcoina. Jak to możliwe? Otóż od samego początku, tajemniczy pomysłodawca waluty określił, ile maksymalnie może powstać wirtualny monet. W związku z tym powstał także mechanizm, który pozwala na kontrolowanie pracy tak zwanych „górników”, czyli osób, które „kopią” nowe Bitcoiny. Za każdy pełny łańcuch blockchainowy, taka osoba otrzymuje obecnie 12,5 Bitcoina. Po „halvingu” będzie to 6,25 Bitcoina.

Pierwszy „halving” miał miejsce w listopadzie 2012 roku. Wtedy nagrody obcięto z 50 do 25 Bitcoinów. Kolejny odbył się w lipcu 2016 r., gdy wartość zmalała z 25 do 12,5, czyli obecnej wartości. Eksperci przewidują, że na kolejny tego typu zabieg trzeba będzie poczekać do 2024 roku. Wtedy przecena nagrody sprawi, że górnicy otrzymają 3,125 bitcoina.

