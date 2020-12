Uwaga na fałszywe SMS-y informujące o „wytypowaniu na kwarantannę”. Można stracić oszczędności

„Zostałeś wytypowany do kwarantanny domowej. Pobierz aplikację, aby sprawdzić następną wizytę policji” – przeczytali w wiarygodnie wyglądającym SMS-ie niektórzy użytkownicy telefonów z systemem Android. Do wiadomości dołączono link, który kieruje do fałszywego sklepu Google Play.

twitter

Jak informuje portal niebezpiecznik.pl, w sklepie znajduje się aplikacja, która pod przykrywką oficjalnej aplikacji rządowej, ma na celu przejęcie danych użytkownika, który ją pobierze. Aplikacja podpisana jest, jako oficjalny produkt sygnowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki programowi możliwe jest przejęcie haseł do logowania w bankowości mobilnej i przejęcie przez oszustów oszczędności osób, które nieuważnie zainstalują aplikację.

Co zrobić, gdy ściągnąłeś aplikację?

Co zrobić, jeśli aplikacja została przez nas pobrana? Portal sugeruje niezwłoczny kontakt ze swoim bankiem. Zaznaczono, że oszustwo działa wyłącznie na użytkowników z systemem Android. Użytkownicy sprzętu Apple nie muszą się obawiać, gdyż nie mają możliwości pobrania aplikacji nawet przez przypadek.

Czytaj też:

Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa podatkowe na 750 mln zł. 26 osób stanie przed sądem