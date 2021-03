„Malkontenci”, „nieudacznicy”, „popaprańcy”. Brudziński grzmi na antenie TVP Info

W piątek w Świnoujściu zjawili się premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński, by zainaugurować wiercenie tunelu pod Świną. Temat związany z inwestycją został poruszony w „Gościu Wiadomości” na antenie TVP Info. – Ten tunel będzie kosztował blisko miliard. Czy nas na to stać? Mamy kryzys i pandemię – pytała Danuta Holecka. – Tak, tak. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że ci, którzy przez te wszystkie lata, kiedy można było ten tunel wybudować taniej, takich decyzji nie podejmowali – odpowiedział Joachim Brudziński.

W dalszej części programu prowadząca przypomniała wypowiedź Donalda Tuska sprzed kilku lat. – „Ja muszę bardzo uczciwie, otwarcie powiedzieć, że ta ponad miliardowa inwestycja, to jest dzisiaj inwestycja (…), w tym czasie kryzysu finansowego, gdzie szukamy oszczędności, przekraczająca nasze możliwości” – przytoczyła Holecka.

„Malkontenci”, „nieudacznicy”, „popaprańcy”. Brudziński grzmi

– A w tym samym czasie miliardy wyciekały z polskiego budżetu, dlatego że nie kto inny, jak urzędnicy Donalda Tuska robili wszystko, aby służba celna, urzędy skarbowe, nie pobierały należytego VAT-u, czy w ogóle podatków od nielegalnego wlewu paliwa do Polski. Tych setek miliardów, które wyciekały, wtedy Tusk nie zauważał – stwierdził Joachim Brudziński na antenie TVP Info.

– Zostawmy na boku naprawdę, pani redaktor, nie tylko tych malkontentów, ale tych nieudaczników, chciałoby się powiedzieć popaprańców, którzy przez te wszystkie lata cały czas mówili, że się nie da, że nas nie stać, że za drogo – kontynuował europoseł.

