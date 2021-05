Red Hot Chili Peppers sprzedają wszystkie swoje piosenki. Cena? Niezbyt wygórowana

W ostatnim czasie wśród amerykańskich artystów modne stało się wyprzedawanie praw do swoich utworów. Na podobny krok zdecydował się ostatnio chociażby Bob Dylan, który za swoje kompozycje otrzymał 300 mln dolarów. „Red Hoci”, którzy od 1982 roku sprzedali już 80 mln płyt, za własną twórczość żądają znacznie mniej, bo „tylko” 140 mln. Magazyn „Variety” podaje, że na samych tantiemach Variety, szacuje się, że tylko na tantiemach za odtwarzanie muzyki w sieci Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith i John Frusciante zarabiają razem od pięciu do sześciu milionów dolarów rocznie.

Kupuje Merck Mercuriadis

Prawa do dzieł RHCP ma nabyć Hipgnosis Songs Fund, należący do Mercka Mercuriadisa. O transakcji jako pierwszy w poniedziałek 3 maja wieczorem poinformował magazyn „Billboard”, a potwierdził go „Rolling Stone”. Wśród sprzedawanych utworów znajdą się oczywiście największe hity grupy: „Californication”, „Other Side”, „Under the Bridge” i „Scar Tissue”. Umowa zawarta została kolektywnie z całym zespołem.

Rosnący katalog funduszu Hipgnosis

Wśród twórców piosenek, producentów i muzyków znajdujących się w katalogu Mercuriadisa znajdują się już Richie Sambora, Neil Young, Lindsey Buckingham i Jimmy Iovine. Jego fundusz we wcześniejszych latach nabywał także prawa od Shakiry, Timbalanda, Blondie, Pretenders, Chrissie Hynde, RZA, Barry'ego Manilowa czy Jeffa Bhaskera.

