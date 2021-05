Ministerstwo Finansów: Na Polskim Ładzie straci tylko 10 proc. najbogatszych

Ministerstwo Finansów przygotowało analizy, które pokazują przepływ pieniędzy po wprowadzeniu rozwiązań podatkowych oraz zmiany w składce zdrowotnej proponowanych w Polskim Ładzie. Jak wynika z wyliczeń, program Zjednoczonej Prawicy ma negatywnie odczuć tylko 10 proc. najbogatszych, którzy rocznie zarabiają od 105 tys. zł brutto – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Od bogatych do emerytów

Z kieszeni najbogatszych Polaków do budżetu państwa może trafić dodatkowe 18,7 mld zł rocznie. Analizy resortu finansów wskazują, że ponad połowa z tej grupy to osoby prowadzące działalność gospodarczą. Głównie przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie linowego podatku PIT.

– Choć kwota ta może robić wrażenie, to obciążenie podatkowe grupy o najwyższych dochodach wzrośnie zaledwie o 3,6 proc. – powiedział „DGP” Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Zmiany podatkowe mają być korzystne dla wszystkich pozostałych grup. Jak twierdzą eksperci Ministerstwa Finansów do pozostałej części społeczeństwa, czyli do 90 proc. Polaków ma trafić dodatkowe 23,8 mld złotych. Najwięcej mają zyskać emeryci. Do grupy, którą szacuje się na ponad 8 mln osób, w ramach Polskiego Ładu trafi dodatkowe 11,3 mld zł. Analitycy obliczyli, że samotni emeryci dostaną 5,3 mld zł, a małżeństwa osób na emeryturze około 6 mld zł.

Jak jednak twierdzi część ekspertów, tylko nieliczni emeryci mogą zyskać na nowych rozwiązaniach.

