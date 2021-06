Najbogatsza kobieta świata przekazała kolejne miliardy na cele charytatywne

Gdy w wyniku rozwodu z Jeff’em Bezosem MacKenzie Scott (nosi obecnie nazwisko po drugim mężu) otrzymała 4 procent akcji Amazona, które warte były wtedy 35,6 miliarda dolarów, zobowiązała się, że większą część swojej fortuny rozda na cele charytatywne. Konsekwentnie realizuje swoje zobowiązanie – informuje CNN.

W lipcu 2020 roku MacKenzie Scott przeznaczyła 1,7 mld dol. na cele dobroczynne, a pod koniec ubiegłego roku dokonała kolejnej darowizny w wysokości 4,4 mld dol. W środę poinformowała 2,74 mld dol. 286 organizacjom, które zajmują się sztuką oraz walczą z dyskryminacją rasową. I to na pewno nie jest jej ostatnie słowo.

Bajecznie bogaci obiecali rozdać połowę fortuny

W 2010 roku inwestor i trzeci najbogatszy człowiek świata Warren Buffett założył wraz z Billem i Melindą Gates fundację Giving Pledge. Jej celem jest zachęcanie najbogatszych ludzi świata, by co najmniej połowę wartości swojej fortuny przeznaczyli na cele charytatywne, po śmierci albo jeszcze za życia. Wśród sygnatariuszy Giving Pledge znaleźli się między innymi twórca Facebooka Mark Zuckerberg, prezes Oracle Larry Ellison, twórca i prezes Tesli Elon Musk czy były burmistrz Nowego Jorku i potentat mediowy Michael Bloomberg. Każdego roku do inicjatywy dołączają kolejni najbogatsi.

W maju 2020 roku zobowiązanie do dzielenia się bogactwem złożyła była żona Jeffa Bezosa.

Najbogatsza kobieta świata

Według raportu Bloomberg Billionaires Index z września 2020 roku, MacKenzie Scott ma majątek wyceniany na 68 mld dolarów. W ciągu 9 miesięcy zeszłego roku wzbogaciła się o 30,9 mld dolarów. Scott wyprzedziła w zestawieniu Francoise Bettencourt Meyers, która jest właścicielką 33 procent. udziałów w imperium L'Oreal – największego na świecie producenta kosmetyków. Jej majątek jest wyceniany na 66,8 mld dolarów.

Scott znalazła się na 12 miejscu zestawienia Bloomberga. Zestawienie otworzył jej były mąż, którego majątek wyceniony został na 207 miliardów dolarów.

Najdroższy rozwód świata

Jeff i MacKenzie Bezosowie byli małżeństwem przez 25 lat, od 1993 do 2019 roku. Był to najdroższy rozwód świata. W wyniku podziału majątku MacKenzie Scott stała się jedną z najbogatszych kobiet świata. Przed kilkoma tygodniami rozstanie ogłosili Bill i Melinda Gates, którzy mają do podziału jeszcze większy majątek, wobec czego to ich rozwód otrzyma przymiotnik „najdroższy”.

W marcu MacKenzie Scott podała, że ponownie wyszła za mąż. Jej wybrankiem został Dan Jewett, nauczyciel chemii z Seattle.

