Fundusz Kościelny na rekordowym poziomie. Opozycja wielokrotnie chciała jego likwidacji

Jak wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli, zawartych w raporcie z wykonania budżetu państwa, Fundusz Kościelny w 2020 roku wyniósł 181,8 mln zł – informuje „Rzeczpospolita”. To absolutny rekord. Nigdy dotąd nie był taki wysoki.

Zgromadzona pula szybko rośnie

30 lat temu, czyli na początku lat 90. XX wieku, fundusz wynosił niecałe 10 mln złotych. Następnie zaczął on stopniowo rosnąć, aż w 2012 roku osiągnął sumę 100 milionów zł. Prawdziwe przyspieszenie nastąpiło jednak dopiero po 2012 r. Już cztery lata później fundusz sięgnął bowiem poziomu 145,3 mln zł, w 2018 r. było to 176,3 mln. W 2019 był nieco niższy, gdyż wyniósł 170,7 mln zł. Rok 2020 był absolutnym rekordem. Po dołożeniu aż 11 mln złotych w stosunku do roku minionego, na ten cel przeznaczono aż 181,8 mln zł – podsumowuje Rzeczpospolita.

„Wysokość Funduszu Kościelnego wzrosła z powodu zwiększenia minimalnego wynagrodzenia. Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje wzrost składek ZUS, co przekłada się na konieczność przekazania przez Fundusz Kościelny wyższych środków na konto ZUS” – czytamy w odpowiedzi wydziału prasowego MSWiA, które otrzymała „Rz”.

Wzrost związany jest także z faktem, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, z funduszu faktycznie zaczęły być finansowane także działania charytatywno-opiekuńcze. Tylko w 2019 roku zostało na ten cel przeznaczone 18 mln zł.

Temat funduszu od trafia do postulatów różnych partii opozycyjnych. Na temat konieczności jego likwidacji, podczas prezentacji projektu „Koalicja 276” mówił Rafał Trzaskowski. Krytyka rozwiązania płynie jednak także z bardziej nieoczywistego kierunku. Przeciwko istnieniu funduszu opowiada się także Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Od dawna mówi o tym także Lewica.

Czym jest Fundusz Kościelny?

Rozwiązanie wcale nie jest niczym nowym. W polskim systemie prawnym jest obecne od czasów wczesnego PRL-u.

„Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego” – czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z tej puli Kościoły i inne związki wyznaniowe, posiadające uregulowany status prawny, mogą ubiegać się o dofinansowanie na takie cele, jak na przykład konserwacja i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej, czy wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. Obecnie głównym celem funduszu jest opłacanie z niego przez rząd składek zdrowotnych i emerytalnych dla osób duchownych.

