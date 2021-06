Niepewny los bonu turystycznego dla seniorów. Rząd niechętny pomysłowi

W połowie czerwca Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o bonie turystycznym, która przewiduje uruchomienie od 1 września tego świadczenia dla emerytów i rencistów. Los bonu turystycznego dla seniorów jest teraz w rękach Sejmu. Okazuje się, że zwolenników rozszerzenia grona beneficjentów bonu brakuje również w rządzie.

Przyznał to, choć nie wprost, wiceminister finansów Piotr Patkowski. „ Wątpliwości budzi zasadność rozszerzenia zakresu beneficjentów Polskiego Bonu Turystycznego o grupę emerytów i rencistów, w sytuacji gdy niepewne jest zainteresowanie świadczeniem przez tę grupę w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., gdyż zainteresowanie to będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej, która w okresie jesienno-zimowym może ulec zmianie ” – napisał w opinii do senackiej inicjatywy.

Czy będzie czwarta fala?

Czy może to oznaczać, że jesienią lub w okolicach Bożego Narodzenia możemy się spodziewać kolejnego lockdownu? Na razie bardzo prawdopodobna wydaje się kolejna fala koronawirusa. Tempo szczepień jest zbyt powolne i jasne jest, że grupa niezaszczepionych jest na tyle duża, że kolejnych fal zakażeń nie da się uniknąć.

– Czwarta fala zależy to od tego, czy się zaszczepimy. Na razie poziom zaszczepienia społeczeństwa w żaden sposób nie gwarantuje zahamowania epidemii. Z drugiej strony – oczywiście, przyroda może nam spłatać figle. Może pojawić wariant, który będzie przełamywać naszą obronę – powiedział w rozmowie z „Wprost” prof. Krzysztof Pyrć, biolog, biotechnolog, badacz koronawirusów.

Dodał jednak, że wiele zależy od nas. „ Szansa na pojawienie się takiego opornego wariantu drastycznie rośnie, jeśli pandemia przebiega w sposób niekontrolowany, jak to miało miejsce jeszcze niedawno w Polsce, a teraz ma miejsce w Indiach ”.

Pozostaje mieć nadzieję, że rząd nie będzie musiał przedsiębrać tak radykalnych środków jak w czasie dotychczasowych trzech fal, a więc że nie będzie już konieczności ograniczania działalności kin, restauracji czy hoteli.

Bon turystyczny dla seniorów. Tak to widzą senatorowie

Senatorzy chcieliby, aby emeryci i renciści mogli wykorzystać bon turystyczny między 1 września 2021 roku a ostatnim dniem marca 2022 roku. Z tym dniem ważność tracą również bony turystyczne dla dzieci i młodzieży. Senatorzy przekonują, że rozszerzenie grupy beneficjentów przyniesie korzyści nie tylko zainteresowanym, ale całej branży turystycznej, która po miesiącach zamknięcia bardzo potrzebuje stałego napływu klientów. Dodatkowi turyści oznaczają pieniądze nie tylko w ośrodku, w którym skorzystają z bonu, ale też w okolicznych restauracjach, sklepach z pamiątkami czy w lokalnych biurach podróży.

