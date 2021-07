Byłe żony miliarderów przekażą fortunę na walkę z nierównościami. Mają niecodzienny pomysł

Dwie kobiety, które kojarzą się z sukcesem, chcą, aby takich jak one, było więcej. McKenzie Scott oraz Melinda French Gates wspólnie przekażą 40 milionów dolarów na konkurs Equality Can't Wait (Równość nie może czekać). Przedsięwzięcie, którego pomysłodawczynią jest Melinda French Gates przyciągnęło także innych filantropów, którym na sercu leży wyrównanie nierówności społecznych. W finansowaniu udział wezmą także McKenzie Scott ze swoim mężem Danem Jewettem, a także fundacja Charles and Lynn Schusterman Family Philanthropies.

Pierwszy taki konkurs

Jak twierdzą organizatorzy, jest to pierwszy tego typu konkurs na świecie. Jest skupiony na wyrównywaniu nierówności między płciami w USA, a dodatkowo, dzięki ogromnej wygranej i odpowiedniemu wsparciu, pozwoli na odpowiednie zainwestowanie środków i wyróżnienie najzdolniejszych liderek.

Konkurs zakłada wyłonienie czterech organizacji, z których każda otrzyma po 10 mln dolarów na rozwój swojej działalności na rzecz równouprawnienia. Obecnie do udziału zgłosiło się już 550 uczestników. Wśród pomysł są nie tylko nauka tak zwanych kompetencji miękkich, ale także np. budowa infrastruktury, takiej jak żłobki i przedszkola w pobliży miejsc pracy, co pozwoliłoby matkom na realizowanie się zawodowo. Część zgłoszony organizacji zajmuje się także prowadzeniem kobiet przez wszystkie etapy edukacji i rozwoju zawodowego, tak, aby wskazać im możliwości obrania konkretnych dróg zawodowych.

Czytaj też:

Rakieta Jeffa Bezosa nie wyemitowała 75 ton dwutlenku węgla. Wyjaśniamy jeden z największych fake newsów ostatnich dni