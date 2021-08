2 mln dolarów za kartridż z grą. Padł nowy rekord

Super Mario Bros z 1985 roku w stanie kolekcjonerskim, czyli w oryginalnej folii. To nowa najdroższa gra w historii. Kartridż z tym tytułem został właśnie sprzedany za kwotę 2 milionów dolarów. Gra przeznaczona była na pierwszą konsolę Nintendo, ale nigdy nie została rozpakowana. Jak przyznaje poprzedni właściciel, to niezwykle rzadkie, aby tak stara gra nadal była fabrycznie zapieczętowana.

Nowy sposób inwestowania

Co ciekawe, eksperci wcale nie są zdziwieni tak wysokimi cenami za tak błahe przedmioty. Popyt na przedmioty kolekcjonerskie zawsze był duży, ale w pandemii jeszcze się zwiększył. Inwestorzy szukali sposobów na ulokowanie funduszy w bezpieczny sposób. Poza oczywistymi kierunkami, jak złoto, czy dzieła sztuki, popularnością cieszyły się m.in. bardzo żadnej i stare alkohole, kolekcjonerskie karty do gier, kryptowaluty, tokeny NFT, czy właśnie stare konsole i kartridże z grami.

Najnowszy rekord to nie jedyna tak wysoka transakcja na rynku gier kolekcjonerskich. W tym roku miały miejsce już dwie, które mogą budzić zdziwienie klasycznych inwestorów. Pierwsza z nich to nośnik z grą Legend of Zelda z 1987 roku, który został wylicytowany za 870 tys. dolarów. W lipcu za 1,56 mln dolarów sprzedano kartridż z Super Mario 64.

Czytaj też:

Nastolatka znalazła w paczce napompowane dorito. Może zarobić krocie