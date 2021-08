Bon Turystyczny nie traci na popularności. Rząd wyłożył już 2,5 mld zł na wakacje Polaków

Bon turystyczny, czyli wakacyjne 500+, to świadczenie, które powstało w początkowych etapach pandemii. Jego głównym zadaniem było ożywienie polskiej branży turystycznej po długim przestoju spowodowanym kolejnymi lockdownami. Rząd chciał zachęcić Polaków, aby na wakacje wybierali się do polskich hoteli i pensjonatów. Miało to sprawić, że pieniądze zostaną w kraju.

2,8 mln aktywacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest odpowiedzialny za cyfrową obsługę bonu przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), podał najnowsze dane. „Bon turystyczny w liczbach: ponad 2,8 mln aktywowanych na PUE ZUS bonów o wartości 2,5 mld zł, prawie 2,2 mln płatności bonami na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł, ponad 28 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych” – czytamy na profilu ZUS na Twitterze.

Z najnowszych danych wynika więc, że rządowa pomoc dla rodzin i sektora turystycznego wyniosła już 1,4 mld złotych, ale zapowiada się, że już niedługo sięgnie 2,5 mld zł.

Bon Turystyczny – jak aktywować?

Aby aktywować Bon Turystyczny, należy posiadać konto na platformie PUE ZUS, a następnie się na nim zalogować. Po zalogowaniu konieczne jest wybranie zakładki „ogólne” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie „polski bon turystyczny” z listy, która pojawi się po lewej stronie.

Jeśli bon został przyznany, to w tym miejscu wyświetli się pole „mój bon”. Po wejściu system wyświetli szczegółowe informacje dotyczące świadczenia. Będą tam podane m.in. jego numer, wartość oraz data ważności. Aby go aktywować, należy kliknąć w przycisk „Aktywuj Bon”. System poprosi o wpisanie numeru komórkowego oraz adresu e-mail. Następnie ponownie trzeba wcisnąć „Aktywuj Bon”. Wtedy świadczenie zostanie aktywowane, a użytkownik dostanie kod obsługi płatności, który będzie niezbędny przy płaceniu w hotelu lub opłacaniu wycieczki albo biletu wstępu np. na basen.

Dla kogo bon turystyczny?

Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+.

Bon jest inicjatywą jednorazową. Wprowadzony został w 2020 roku i nic nie wskazuje na to, by w tym roku miał zostać powtórzony. Uprawnieni mogą skorzystać z niego do końca marca 2022 roku. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon „naliczy się” na każde dziecko, które przyjdzie na świat do 31 grudnia 2021 roku.

