Tłumy od rana ustawiają się pod oddziałami NBP, by kupić banknot z Lechem Kaczyńskim

Dziś rano do sprzedaży trafił kolekcjonerski banknot z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego. Można go kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner. Za banknot o nominale 20 zł trzeba zapłacić 100 zł, a jeśli ktoś chce mieć na pamiątkę monetę z prezydentem, musi wyłożyć 9,5 tys. zł.

Liczba banknotów i monet jest ograniczona. Biorąc pod uwagę, że jeszcze przed wprowadzeniem do sprzedaży o banknocie było głośno (a to za sprawą dyskusyjnej estetyki i przeładowania go symbolami patriotycznymi), można zakładać, że z czasem stanie się pożądanym elementem wielu kolekcji. Wartością banknotów kolekcjonerskich nie jest przecież nadrukowany na nich nominał, a cena, za jaką gotowi są go odkupić kolekcjonerzy. Już kilka godzin po rozpoczęciu sprzedaży oferty odkupienia banknotów pojawiły się w internetowych serwisach ogłoszeniowych. Sprzedający życzą sobie co najmniej 200 zł za banknot, co stanowi 100-proc. przebicie. W przyszłości banknot może być jeszcze droższy.

Od rana przed oddziałami NBP ustawiają się kolejki.

Banknot można również kupić w e-sklepie NBP Kolekcjoner, ale jeśli zainteresowanie zakupami online jest takie samo, jak w placówkach stacjonarnych, to istnieje ryzyko, że bardzo trudno będzie się „wbić” na serwer.