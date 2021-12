Dodatek osłonowy wchodzi w życie. Prezydent podpisał ustawę, która ma ochronić najbiedniejszych przed podwyżkami cen

Dodatek osłonowy podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rozwiązanie, które przygotował rząd, ma uchronić osoby najmniej zamożne przed nadchodzącymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu.

„Głównym celem ustawy jest wprowadzenie nowego świadczenia – dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy będzie stanowił wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności i będzie wypłacany dwa razy do roku” – czytamy w ustawie.

Dodatek osłonowy 2022 w dwóch ratach

Świadczenie, które właśnie podpisał prezydent, będzie wypłacane w dwóch transzach. Pierwszego przelewu należy się spodziewać do 31 marca 2022 roku, a druga wpłata na konto powinna przyjść do 2 grudnia 2022 roku. Osoby, które według ustawy kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej, będą nią objęte od 1 stycznia.

„Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym” – napisano w ustawie.

Jeśli warunki te zostaną spełnione, to rodzina otrzyma świadczenie w zależności od tego, ile osób liczy dane gospodarstwo domowe. W przypadku jednej osoby będzie to 400 zł, 600 zł dla rodzin 2-3 osobowych, 850 zł w przypadku 4-5 osób i 1150 zł jeśli w gospodarstwie domowym mieszka 6 lub więcej osób. Wypłata będzie wyższa o 25 proc. jeśli głównym źródeł ogrzewania domu jest piec na paliwo stałe, czyli np. węgiel kamienny.

Dodatek osłonowy. Wniosek w urzędzie gminy

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o dofinansowanie. Nasz wniosek rozpatrzy burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Ten organ będzie odpowiedzialny również za wypłatę świadczenia.

Czytaj też:

Weto Andrzeja Dudy nie kończy problemów TVN. Co z koncesją dla TVN7?