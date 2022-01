Dodatek osłonowy. Można składać wnioski, ale opłaca się poczekać do lutego

We wtorek 11 stycznia premier Mateusz Morawiecki ogłosił postanowienia drugiej tarczy antyinflacyjnej. Utrzymuje ona w mocy to, co zostało ogłoszone w tarczy w grudniu. Nie ma zmian w temacie dodatku osłonowego, czyli dopłaty, która w zamierzeniu rządu ma rekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które wdraża projekt dopłat, szacuje, że z dodatku skorzysta 7 mln gospodarstw domowych.

Tarcza antyinflacyjna. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł – jeśli dochód nie przekracza 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł – zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł – zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wypłata dodatku osłonowego w dwóch ratach

Wypłata odbędzie się w dwóch ratach: do 31 marca i do 2 grudnia. Aby otrzymać dodatek wiosną, trzeba złożyć wniosek do 31 stycznia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata dodatku w pełnej wysokości zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

RMF FM podpowiada osobom, które wolałyby dostać od razu pieniądze w pełnej wysokości, by złożyły wniosek w lutym. Z przepisów (które wyglądają jak pokłosie nieuwagi ustawodawcy) wynika, że dodatek w dwóch transzach zapisano tylko dla tych osób, które złożą wnioski do 31 stycznia. Dla składanych później podziału na transze nie ma. Oznacza to, że nie warto się śpieszyć – chyba że ustawa zostanie znowelizowana i omawiany przepis będzie poprawiony.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w urzędzie gminy. Urzędnicy będą potwierdzać wysokość dochodu w ZUS-ie, KRUS-ie czy Urzędzie Skarbowym. Jeśli potwierdzą, że rodzina mieści się w ustawowych widełkach, wydadzą decyzję o przyznaniu świadczenia. Mając informację o tym, ile rodzin kwalifikuje się do przyznania pomocy, urzędy gminy zawnioskują do wojewody o przydział funduszy.

