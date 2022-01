500+ warte coraz mniej. Minister rodziny zapytana, kiedy waloryzacja

Minister rodziny Marlena Maląg została zapytana na antenie Radia Plus, czy w najbliższym czasie planowana jest waloryzacja świadczenia 500+, które, w związku z nieustannymi podwyżkami, warte jest coraz mniej. Minister zapewniła, że „polityka prorodzinna jest priorytetem Zjednoczonej Prawicy”, ale w tym roku nie jest planowana waloryzacja.

Prowadzący rozmowę zapytał, czy jest to rozważane w 2023 roku – roku wyborczym.

– Za wcześnie, byśmy w tym trudnym czasie mówili Polakom, że zwaloryzujemy. Nie, my mówimy, że wprowadzamy świadczenia szyte na miarę. Nie zawsze waloryzacja zmienia sytuację, lecz wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze polityki prorodzinnej – przekonywała Marlena Maląg.

Tymi „szytymi na miarę programami” jest m. in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który zakłada wypłatę 12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na uwagę prowadzącego, że po ukończeniu przez dziecko trzeciego roku życia, jest jeszcze kolejnych 15 lat do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności, Maląg odpowiedziała, że rosną nakłady na politykę prorodzinną i są one znacznie wyższe niż w czasach politycznych poprzedników.

Co z 14. emeryturą?

Minister rodziny została zapytana o przyszłość 14. Emerytury. Czy jest szansa, że zostanie wprowadzone na stałe?

– 14. emerytura to świadczenie jednorazowe. Taką ustawę przyjmowaliśmy jako parlament. Kolejnym rozwiązaniem było przygotowanie rozwiązań dla Polskiego Ładu, które poprawiają sytuację emerytów – odparła.

Dodała, że rząd wprowadza pakiety antyinflacyjne i że Polski Ład zastępuje 14. emeryturę. – Jeśli będzie decyzja, świadczenie[14. Emerytura na stałe – przyp. red.] zostanie wprowadzone – dodała tajemniczo.

Waloryzacja emerytur 2022

Kolejne pytanie dotyczyło tego, o ile zwiększone będą renty i emerytury. W mediach dominują dwie liczby: 7 i 9 proc. Która jest bliższa prawdy?

– Poczekajmy na ostateczne dane na początku lutego. Podamy wtedy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Rośnie inflacja, na pewno waloryzacja będzie wyższa niż założona przy budżecie państwa. Musimy powiedzieć, że waloryzacje, które realizuje PiS, nie są groszowe, lecz są powiększone o wskaźnik związany z przeciętnym wynagrodzeniem. Na pewno to będzie co najmniej 7 proc. – powiedziała minister rodziny.

