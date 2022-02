Rząd zapowiedział zniesienie obostrzeń. Policja nadal sypie mandatami - tylko wczoraj ok. 4 tys.

W środę premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim ogłosili podczas konferencji prasowej zniesienie od 1 marca większości pandemicznych obostrzeń. Pozostanie kwarantanna dla współdomowników osoby zakażonej, kwarantanna po przylocie spoza krajów Unii Europejskiej, a także konieczność noszenia maseczek w obiektach zamkniętych.

– Jeżeli chodzi o kwestię maseczek i tych regulacji, które pozostały, to tutaj zdecydowaliśmy jeszcze nie podejmować decyzji, ponieważ od tego tygodnia dzieci wróciły do szkoły. Mamy w związku z tym zwiększone ryzyko transmisji w szkołach – mówił podczas konferencji szef resortu zdrowia, nie wykluczając jednak, że obowiązek zasłaniania nosa i twarzy w miejscach publicznych zostanie w ciągu kolejnych tygodni zniesiony.

Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obecnie m.in. sklepów, środków komunikacji publicznej, instytucji kultury, czy kościołów. Maseczki są również obowiązkowe w przestrzeni otwartej, tam gdzie niemożliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu z innymi osobami.

Prawie 4 tys. mandatów w ciągu dnia

Nie stosując się do nakazu noszenia maseczek trzeba się liczyć z karą. Wynosi ona od 20 zł do 500 zł. Redakcja Wprost zwróciła się do Komendy Głównej Policji o dane dotyczące liczby wystawionych dotychczas mandatów. Okazuje się, że tylko wczoraj nałożono ich blisko 4 tys.

– Podmiotem dominującym w walce z pandemią koronawirusa jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, a policja wspiera te działania od początku. Policjanci również wspólnie z inspektorami sanitarnymi sprawdzają przestrzeganie obostrzeń. Między innymi w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką tylko wczoraj funkcjonariusze nałożyli 3727 mandatów karnych, 2055 osób pouczono i skierowano 292 wnioski o ukaranie do sądu – mówi nam podkom. Michał Gaweł z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

Z danych przekazanych nam przez policję wynika, że od 1 sierpnia zeszłego roku liczba mandatów wyniosła 487 091. Od tego czasu pouczono 660 55 osoby i wystawiono 36 900 wniosków o ukaranie do sądu.

– Tylko ostatniej doby funkcjonariusze policji pod kątem obostrzeń pandemicznych dokonali 3048 kontroli w środkach transportu publicznego. Od 1 sierpnia 2021 roku było ich 613392 – podkreśla podkom. Gaweł.

Przedstawiciel Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji przypomina również, że dodatkowe zadania nałożone na mundurowych dotyczą kontroli osób przebywających na kwarantannie/izolacji. Tylko wczoraj policjanci dokonali 211 441 takich sprawdzeń.

Przypomnijmy, że obowiązek zasłaniania nosa i ust wprowadzono w kwietniu 2020 roku. Przez pewien czas noszenie maseczek (do pewnego momentu również przyłbic, czy chust) konieczne było zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej.

Czytaj też:

Do kiedy maseczki? Obostrzenia będą łagodniejsze – konferencja premiera