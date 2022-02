Polska blokuje dostęp do środków i wsparcia dla rosyjskich inwestorów

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zawiesza wsparcie rosyjskich inwestorów. „W związku z agresją Rosji na Ukrainę PAIH wstrzymuje obsługę rosyjskich inwestycji i inwestorów działających na terenie Polski” – czytamy w krótkim komunikacie agencji rządowej.

Oznacza to, ze rosyjscy inwestorzy nie będą otrzymywać wsparcia finansowego, preferencyjnych warunków, a także nie będą kontaktowani z potencjalnymi gminami, czy firmami zainteresowanymi współpracą.

To jeden z kolejnych kroków realnego odcinania rosyjskiej gospodarki od dostępu do polskiego rynku. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował o zamknięciu polskiej przestrzeni powietrznej dla samolotów państwowcy linii lotniczych Aeroflot. Sprawa budziła bardzo duże kontrowersje, gdyż polski rząd zwlekał z tą decyzją wyjątkowo długo. Swoje wątpliwości zgłaszała także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu – czym się zajmuje?

PAIH to należąca do Polskiego Funduszu Rozwoju agencja, której zadaniem jest przyciąganie inwestorów zagranicznych do Polski. Została powołana na mocy specjalnej ustawy. Działa od lat – wcześniej pod nazwą Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. „Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców” – czytamy w opisie działalności agencji.

