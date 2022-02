Rozmowy pokojowe Rosja - Ukraina. Zaangażowano słynnego oligarchę

W poniedziałek w Homlu, na granicy Ukrainy i Białorusi, rozpoczęły się rozmowy pokojowe między delegacjami Ukrainy i Rosji. Według "The Jerusalem Post" bierze w nich udział Roman Abramowicz, Chelsea i rosyjski oligarcha.

Rzecznik Abramowicza nie potwierdził czy miliarder bierze udział w dzisiejszych negocjacjach, potwierdził natomiast, że strona ukraińska zwróciła się do niego o wsparcie w osiągnięciu pokoju. – Mogę potwierdzić, że strona ukraińska zwróciła się do Romana Abramowicza o wsparcie w osiągnięciu pokojowego porozumienia i że od tego czasu stara się pomóc. Biorąc pod uwagę stawkę, prosimy o zrozumienie, dlaczego nie komentujemy sytuacji jako takiej i jego udziału – powiedział rzecznik Abramowicza.

Zaangażowanie Abramowicza w negocjacje pokojowe potwierdził również ukraiński reżyser i producent Ołeksandr Rodniański. - Mogę potwierdzić, że strona ukraińska próbowała znaleźć w Rosji kogoś, kto byłby gotów pomóc im znaleźć pokojowe rozwiązanie. Są związani z Romanem Abramowiczem przez społeczność żydowską i zwrócili się do niego o pomoc – powiedział Rodnyansky.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej i podjęcia rozmów pokojowych nawoływali inni rosyjscy oligarchowie, tacy jak Michaił Fridman i Oleg Deripaska. Dzieje się to w obliczu nałożonych przez Zachód sankcji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Zdaniem Fridmana mamy w tej chwili do czynienia z tragedią dla obu krajów i należy doprowadzić do zakończenia rozlewu krwi.

