Więcej sankcji na Rosję nie będzie? Zaskakująca wypowiedź Borrella

Przypomnijmy, że w ramach nowego pakietu sankcji na Rosję oraz Białoruś w związku z atakiem na Ukrainę, Unia Europejska zdecydowała 9 marca m.in. o wykluczeniu z systemu SWIFT trzech białoruskich banków (chodzi o Belagroprombank, Bank Dabrabyt i Bank Rozwoju Republiki Białorusi). Wprowadzono także sankcje zakazujące eksportu sprzętu nawigacji morskiej i technologii radiokomunikacyjnej do Rosji, a także kolejne ograniczenia dotyczące wywozu towarów związanych z żeglugą morską do Rosji.

Najnowszy pakiet sankcji wobec Rosji obejmuje 160 osób, w tym oligarchów i członków wyższej izby rosyjskiego parlamentu, Rady Federacji.

Kolejnych sankcji nie będzie?

Czy to koniec sankcji nałożonych na Rosję w związku z atakiem na Ukrainę ze strony Unii Europejskiej? Może na to wskazywać wypowiedź szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. – Jeśli chodzi o sankcje finansowe, to osiągnęliśmy granice tego, co możemy zrobić. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy – powiedział w rozmowie z France Info Borrell.

Pytany o to, czy Unia Europejska mogłaby pójść w ślady USA i wprowadzić zakaz importu rosyjskiej ropy i gazu, Borrell stwierdził, że Waszyngtonowi łatwiej podjąć decyzję w tym zakresie niż UE. – Dla Stanów Zjednoczonych nie jest to zbyt trudne, ponieważ nie zużywają prawie wcale rosyjskiej ropy – stwierdził szef unijnej dyplomacji.

Dotychczas nałożone przez Unię Europejską sankcje na Rosję Borrell określił jako „bardzo twarde” i jak podkreślił już wywołały określone efekty (wskazał tu spadek rubla o ok. 40 proc.).

